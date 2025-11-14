Первая международная награда Слова пацана: сериал победил на фестивале в США

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" получил награду на Richmond International Film Festival. Об этом сообщила компания Art Pictures Distribution.
Проект был отмечен премией в категории Best of Festival for Episodic. Это первая международная награда криминальной драмы.
"Победа "Слова пацана" — это очередное признание художественной силы и универсальности сериала", — отмечается в заявлении дистрибьютора.
Сериал уже продан в Бразилию, Монголию и страны Балканского региона. По данным компании, проект получил положительные отзывы зарубежной аудитории.
Основанный на реальных событиях конца 1980-х годов, сериал стал флагманским проектом онлайн-кинотеатров Wink и Start после выхода в конце 2023 года.
