Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проверку техосмотра через камеры назвал ростом штрафов автоюрист Радько
Смесь уксуса и мыла эффективно удаляет грязь с плинтусов
Цены на продукты в Башкирии играют на повышение и понижение — Росстат
Черепа и челюсти мумий оказались от разных людей — по данным исследователей
Страховщики предложили отслеживать по камерам наличие техосмотра
Рецепт салата Гирлянда универсален для любого праздника
Кошки избегают переносок из-за страха смены среды — ветеринары
Контурирование лица по методу 53 визуально сужает лицо — визажисты
Леди Гага получила послание на русском языке на концерте в Лионе

Первая международная награда Слова пацана: сериал победил на фестивале в США

Сериал "Слово пацана" получил награду на международном фестивале
0:53
Кино

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" получил награду на Richmond International Film Festival. Об этом сообщила компания Art Pictures Distribution.

"Слово пацана. Кровь на асфальте"
Фото: /t.me/iminlovewleo
"Слово пацана. Кровь на асфальте"

Проект был отмечен премией в категории Best of Festival for Episodic. Это первая международная награда криминальной драмы.

"Победа "Слова пацана" — это очередное признание художественной силы и универсальности сериала", — отмечается в заявлении дистрибьютора.

Сериал уже продан в Бразилию, Монголию и страны Балканского региона. По данным компании, проект получил положительные отзывы зарубежной аудитории.

Основанный на реальных событиях конца 1980-х годов, сериал стал флагманским проектом онлайн-кинотеатров Wink и Start после выхода в конце 2023 года.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Представлены клички кошек по цвету шерсти и характеру — фелинологи
Домашние животные
Представлены клички кошек по цвету шерсти и характеру — фелинологи
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Красота и стиль
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Медленное моргание у кошек связано с эмоциональной привязанностью
Домашние животные
Медленное моргание у кошек связано с эмоциональной привязанностью
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Секрет идеальной улыбки: как естественно приподнять уголки губ и вернуть лицу свежесть
Кошачья любовь без слов: 7 знаков того, что кошка вас любит и считает самым важным человеком
Санкции против российских компаний поставили под угрозу мировой энергорынок
Санкции против российских компаний поставили под угрозу мировой энергорынок
Последние материалы
Лиза Моряк заявила, что будет ограничивать своих детей от интернета
Учёные назвали какао простым способом защитить сердце
Плющ обеспечивает птиц кормом в середине зимы по данным ботаников
Российская спортсменка Анастасия Макарова была включена в базу Миротворца
Траншевая ипотека возвращает квартиры в продажу — IRN.Ru
Запечённая свинина удержит гостей праздничного стола
Эксперты: увеличить участок можно через прирезку, выкуп или уточнение границ
Отшелушивающие перчатки уменьшают риск раздражения кожи — дерматологи
Увеличение туристического спроса на Китай в 2,7 раза зафиксировали аналитики
В Башкирии повысят налог для трудовых мигрантов на 23%
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.