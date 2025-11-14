Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Красноярске разрабатывают новые маршруты для туристов до 2030 года по данным мэрии
Питание и лёгкая активность улучшают метаболизм зимой — эксперт Петров
Проверку техосмотра через камеры назвал ростом штрафов автоюрист Радько
Смесь уксуса и мыла эффективно удаляет грязь с плинтусов
Цены на продукты в Башкирии играют на повышение и понижение — Росстат
Черепа и челюсти мумий оказались от разных людей — по данным исследователей
Сериал "Слово пацана" получил награду на международном фестивале
Страховщики предложили отслеживать по камерам наличие техосмотра
Рецепт салата Гирлянда универсален для любого праздника

Личные вещи Алана Рикмана выставят на аукцион: что известно о коллекции звезды Гарри Поттера

Личные вещи Алана Рикмана выставят на аукцион в Лондоне
1:07
Кино

Личные вещи Алана Рикмана, скончавшегося в 2016 году, будут проданы на аукционе Propstore в Лондоне. Трёхдневные торги пройдут с 5 по 7 декабря.

Алан Рикман
Фото: commons.wikimedia.org by Marie-Lan Nguyen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Алан Рикман

Как сообщает The Guardian, самые ценные лоты связаны с дебютной ролью актёра в фильме "Крепкий орешек". Аннотированный сценарий и сопутствующие материалы оценены в 30-60 тысяч фунтов стерлингов.

"Актёр хранил памятные вещи в отдельных пластиковых коробках для каждого фильма", — отмечают организаторы торгов.

Отдельный блок лотов посвящён франшизе о Гарри Поттере. На продажу выставят карманные часы с фильма, личный комплект книг и фигурку Снейпа. Особый интерес представляет рукописное послание от Руперта Гринта.

Также будут представлены вещи со съёмок проекта "Робин Гуд: Принц воров" и других картин. В 2022 году на основе дневников Рикмана, которые он вёл на протяжении 25 лет, была опубликована книга.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Газ
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Секрет идеальной улыбки: как естественно приподнять уголки губ и вернуть лицу свежесть
Кошачья любовь без слов: 7 знаков того, что кошка вас любит и считает самым важным человеком
Санкции против российских компаний поставили под угрозу мировой энергорынок
Санкции против российских компаний поставили под угрозу мировой энергорынок
Последние материалы
Лиза Моряк заявила, что будет ограничивать своих детей от интернета
Учёные назвали какао простым способом защитить сердце
Плющ обеспечивает птиц кормом в середине зимы по данным ботаников
Российская спортсменка Анастасия Макарова была включена в базу Миротворца
Траншевая ипотека возвращает квартиры в продажу — IRN.Ru
Запечённая свинина удержит гостей праздничного стола
Эксперты: увеличить участок можно через прирезку, выкуп или уточнение границ
Отшелушивающие перчатки уменьшают риск раздражения кожи — дерматологи
Увеличение туристического спроса на Китай в 2,7 раза зафиксировали аналитики
В Башкирии повысят налог для трудовых мигрантов на 23%
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.