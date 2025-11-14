Личные вещи Алана Рикмана выставят на аукцион: что известно о коллекции звезды Гарри Поттера

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Личные вещи Алана Рикмана, скончавшегося в 2016 году, будут проданы на аукционе Propstore в Лондоне. Трёхдневные торги пройдут с 5 по 7 декабря.

Фото: commons.wikimedia.org by Marie-Lan Nguyen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Алан Рикман

Как сообщает The Guardian, самые ценные лоты связаны с дебютной ролью актёра в фильме "Крепкий орешек". Аннотированный сценарий и сопутствующие материалы оценены в 30-60 тысяч фунтов стерлингов.

"Актёр хранил памятные вещи в отдельных пластиковых коробках для каждого фильма", — отмечают организаторы торгов.

Отдельный блок лотов посвящён франшизе о Гарри Поттере. На продажу выставят карманные часы с фильма, личный комплект книг и фигурку Снейпа. Особый интерес представляет рукописное послание от Руперта Гринта.

Также будут представлены вещи со съёмок проекта "Робин Гуд: Принц воров" и других картин. В 2022 году на основе дневников Рикмана, которые он вёл на протяжении 25 лет, была опубликована книга.