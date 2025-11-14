Морган Фримен отказывается от пенсии: почему актёр продолжает сниматься

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
88-летний Морган Фримен не планирует завершать карьеру
Кино

Морган Фримен опроверг слухи о возможном завершении актёрской карьеры. Легендарный исполнитель, несмотря на солидный возраст, продолжает активно работать в кино.

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
По словам 88-летнего актёра, мысль о пенсии иногда возникала, но профессиональный интерес всегда оказывался сильнее. Каждое новое предложение становилось поводом продолжить работу.

"Иногда я задумывался об уходе на пенсию, но когда агент сообщал о работе, я сразу спрашивал: "Сколько платят? Что нужно делать?"", — приводит слова Фримена The Guardian.

Актёр признал, что с годами его энтузиазм несколько уменьшился, однако желание сниматься остаётся достаточно сильным. Фримен продолжает рассматривать новые проекты и участвовать в кинопроизводстве.

В этом же интервью артист рассказал о своей борьбе с цифровыми копиями своего голоса.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
