Морган Фримен отказывается от пенсии: почему актёр продолжает сниматься

88-летний Морган Фримен не планирует завершать карьеру

Морган Фримен опроверг слухи о возможном завершении актёрской карьеры. Легендарный исполнитель, несмотря на солидный возраст, продолжает активно работать в кино.

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Морган Фримен

По словам 88-летнего актёра, мысль о пенсии иногда возникала, но профессиональный интерес всегда оказывался сильнее. Каждое новое предложение становилось поводом продолжить работу.

"Иногда я задумывался об уходе на пенсию, но когда агент сообщал о работе, я сразу спрашивал: "Сколько платят? Что нужно делать?"", — приводит слова Фримена The Guardian.

Актёр признал, что с годами его энтузиазм несколько уменьшился, однако желание сниматься остаётся достаточно сильным. Фримен продолжает рассматривать новые проекты и участвовать в кинопроизводстве.

В этом же интервью артист рассказал о своей борьбе с цифровыми копиями своего голоса.