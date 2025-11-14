Морган Фримен отказывается от пенсии: почему актёр продолжает сниматься

Морган Фримен опроверг слухи о возможном завершении актёрской карьеры. Легендарный исполнитель, несмотря на солидный возраст, продолжает активно работать в кино.
По словам 88-летнего актёра, мысль о пенсии иногда возникала, но профессиональный интерес всегда оказывался сильнее. Каждое новое предложение становилось поводом продолжить работу.
"Иногда я задумывался об уходе на пенсию, но когда агент сообщал о работе, я сразу спрашивал: "Сколько платят? Что нужно делать?"", — приводит слова Фримена The Guardian.
Актёр признал, что с годами его энтузиазм несколько уменьшился, однако желание сниматься остаётся достаточно сильным. Фримен продолжает рассматривать новые проекты и участвовать в кинопроизводстве.
В этом же интервью артист рассказал о своей борьбе с цифровыми копиями своего голоса.
Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.