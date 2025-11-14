Звезда турецкого сериала Постучись в мою дверь приедет в Москву: что понадобилось актрисе в России

Ханде Эрчел прибудет в Москву 25 ноября для участия в премьерных мероприятиях. Актриса сыграла главную роль в мелодраме "Два мира, одно желание", выход которой на экраны намечен на 27 ноября.

Фото: kinopoisk.ru by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ханде Эрчел

По сюжету, героиня Эрчел проходит через испытание чувствами, зародившимися два десятилетия назад. Её персонаж Бильге стала успешным адвокатом, в то время как её возлюбленный Джан выбрал карьеру археолога.

Режиссёром проекта выступил Кетче. В съёмках также приняли участие Хусейн Авни Даньял и Идиль Фырат, сообщают организаторы премьеры.

Для поклонников турецкого кинематографа этот визит станет возможностью лично увидеть одну из самых популярных актрис современности.

В январе 2025 года артистка уже посещала Россию с визитом, тогда же она признавалась в симпатиях Юре Борисову.