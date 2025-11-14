Звезда турецкого сериала Постучись в мою дверь приедет в Москву: что понадобилось актрисе в России

Ханде Эрчел прибудет в Москву 25 ноября для участия в премьерных мероприятиях. Актриса сыграла главную роль в мелодраме "Два мира, одно желание", выход которой на экраны намечен на 27 ноября.
По сюжету, героиня Эрчел проходит через испытание чувствами, зародившимися два десятилетия назад. Её персонаж Бильге стала успешным адвокатом, в то время как её возлюбленный Джан выбрал карьеру археолога.
Режиссёром проекта выступил Кетче. В съёмках также приняли участие Хусейн Авни Даньял и Идиль Фырат, сообщают организаторы премьеры.
Для поклонников турецкого кинематографа этот визит станет возможностью лично увидеть одну из самых популярных актрис современности.
В январе 2025 года артистка уже посещала Россию с визитом, тогда же она признавалась в симпатиях Юре Борисову.
