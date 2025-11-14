Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дикая трава может заменить газон при регулярном кошении — садовод Ольга Воронова
Галстук вернулся в женскую моду — советы стилиста
Мария Погребняк отказалась смотреть программы Диброва после скандала
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
В Москве и Питере проходит фестиваль Школьная классика
Эксперты: в Уфе предложение аренды в новостройках выросло на 80% за год
Совладелец требует выкуп доли по цене космоса и терроризирует дом — адвокат Алёшкин
Отслоившиеся части континентов вызывают извержения вулканов — геофизики
Леонардо ДиКаприо отметил день рождения вместе с возлюбленной

Звезда турецкого сериала Постучись в мою дверь приедет в Москву: что понадобилось актрисе в России

Ханде Эрчел приедет в Москву на премьеру мелодрамы
1:01
Кино

Ханде Эрчел прибудет в Москву 25 ноября для участия в премьерных мероприятиях. Актриса сыграла главную роль в мелодраме "Два мира, одно желание", выход которой на экраны намечен на 27 ноября.

Ханде Эрчел
Фото: kinopoisk.ru by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ханде Эрчел

По сюжету, героиня Эрчел проходит через испытание чувствами, зародившимися два десятилетия назад. Её персонаж Бильге стала успешным адвокатом, в то время как её возлюбленный Джан выбрал карьеру археолога.

Режиссёром проекта выступил Кетче. В съёмках также приняли участие Хусейн Авни Даньял и Идиль Фырат, сообщают организаторы премьеры.

Для поклонников турецкого кинематографа этот визит станет возможностью лично увидеть одну из самых популярных актрис современности. 

В январе 2025 года артистка уже посещала Россию с визитом, тогда же она признавалась в симпатиях Юре Борисову.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Красота и стиль
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Старые, но надёжные: вторичный рынок обошёл салоны — россияне делают ставку на проверенное
Санкции против российских компаний поставили под угрозу мировой энергорынок
Санкции против российских компаний поставили под угрозу мировой энергорынок
Последние материалы
Пациенты с постковидным фиброзом в три раза чаще болеют пневмонией — врач Цагараева
Правительство Марий Эл поддержало проект по изучению гастрономии
Горчичный раствор эффективно устраняет запах рыбы с досок
Роналдо объяснил, почему не считает Криштиану величайшим
Возрастные изменения зрения можно замедлить — офтальмолог Левина
Певица Шакира вышла в свет с сыновьями от футболиста Жерара Пике
Влияние холодного масла на рассыпчатость песочного теста подтвердили кондитеры
Выбор автомобиля для отпуска зависит от дорог — тревел-эксперт Синельников
Эксперты: шестое чувство питомцев — это реакция на незаметные человеку сигналы
BBC принесла извинения Дональду Трампу за искажение речи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.