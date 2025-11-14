Наталия Орейро строит планы: неожиданное заявление звезды о даче в России

Наталия Орейро планирует купить дачу в Карелии

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро выразила желание приобрести дачу в России.

Фото: Фан-аккаунт Наталии Орейро ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Наталия Орейро

Исполнительницу особенно привлекла природа Карелии, где она ранее работала над съёмками фильма. По её словам, этот регион отличается невероятной красотой.

"У вас очень красивая природа, везде разная. Мне очень понравилось в Карелии, невероятно красиво, я как раз там снималась в фильме. В будущем, да в Карелии хотела бы купить дачу!" — поделилась артистка в интервью kp.ru.

Визит Орейро в Россию запланирован на конец ноября. Он связан с премьерой картины "Письмо Деду Морозу", где актриса исполнила одну из главных ролей.

Выход фильма на российские экраны намечен на 27 ноября. Сама звезда приедет в страну за несколько дней до премьерного показа.