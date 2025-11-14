Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталия Орейро строит планы: неожиданное заявление звезды о даче в России

Наталия Орейро планирует купить дачу в Карелии
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро выразила желание приобрести дачу в России. 

Исполнительницу особенно привлекла природа Карелии, где она ранее работала над съёмками фильма. По её словам, этот регион отличается невероятной красотой.

"У вас очень красивая природа, везде разная. Мне очень понравилось в Карелии, невероятно красиво, я как раз там снималась в фильме. В будущем, да в Карелии хотела бы купить дачу!" — поделилась артистка в интервью kp.ru.

Визит Орейро в Россию запланирован на конец ноября. Он связан с премьерой картины "Письмо Деду Морозу", где актриса исполнила одну из главных ролей.

Выход фильма на российские экраны намечен на 27 ноября. Сама звезда приедет в страну за несколько дней до премьерного показа.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
