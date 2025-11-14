Анонсирована продолжительность Аватара 3 Джеймса Кэмерона: почему это снова рекорд

Джеймс Кэмерон установил хронометраж для "Аватара 3"

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Официальная продолжительность фильма Джеймса Кэмерона "Аватар: Пламя и пепел" была раскрыта через крупнейшие сети кинотеатров.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Джеймс Кэмерон

Согласно данным порталов AMC и IMAX, хронометраж картины составит 195 минут. Это эквивалентно трём часам и пятнадцати минутам просмотра.

"Расписание сеансов подтверждает рекордную длину фильма. Это делает новый этап саги самым масштабным по продолжительности", — отмечается в данных, опубликованных киносетями.

Таким образом, третья часть превзойдёт даже предыдущий фильм, "Аватар: Путь воды", который шёл 192 минуты. Первая же картина 2009 года была короче более чем на полчаса.

Производство продолжения с участием Зои Салданы и Сэма Уортингтона продолжается. Выход ленты на экраны запланирован на 17 декабря 2025 года.