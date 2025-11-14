Анонсирована продолжительность Аватара 3 Джеймса Кэмерона: почему это снова рекорд

Официальная продолжительность фильма Джеймса Кэмерона "Аватар: Пламя и пепел" была раскрыта через крупнейшие сети кинотеатров.
Согласно данным порталов AMC и IMAX, хронометраж картины составит 195 минут. Это эквивалентно трём часам и пятнадцати минутам просмотра.
"Расписание сеансов подтверждает рекордную длину фильма. Это делает новый этап саги самым масштабным по продолжительности", — отмечается в данных, опубликованных киносетями.
Таким образом, третья часть превзойдёт даже предыдущий фильм, "Аватар: Путь воды", который шёл 192 минуты. Первая же картина 2009 года была короче более чем на полчаса.
Производство продолжения с участием Зои Салданы и Сэма Уортингтона продолжается. Выход ленты на экраны запланирован на 17 декабря 2025 года.
