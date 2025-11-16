Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Долговременные физические усилия ограничены биологическим лимитом - ученые
Внезапные изменения в жизни могут вызвать мигрень — ученые
Шесть секретов, блокирующих рост мышц: что не так с вашим питанием?
В России предложили запретить отмену нотариальных сделок по жилью — юристы
Собаки плохо переносят одиночество и нуждаются в контакте с семьёй — эксперт
Шимпанзе мыслят как дети: революция в психологии животных
Когда силы исчезают без причины: тело подаёт сигнал, который легко пропустить
Музыка помогает Райану Гослингу справляться с тревогой
Бобры укрепили устойчивость речных экосистем Европы по данным — зоологи

Загадка судьбы Натальи Негоды: куда исчезла звезда Маленькой Веры, покорившая весь СССР

Наталья Негода отказывается от ролей из-за избирательности
Кино

12 ноября Наталье Негоде исполнилось 62 года. Её имя навсегда вписано в историю отечественного кино — актриса, сыгравшая главную роль в фильме Василия Пичула "Маленькая Вера", стала символом переломной эпохи, лицом перестройки и первым секс-символом новой России. Но, как часто бывает, громкий успех обернулся молчанием: с тех пор прошло почти четыре десятилетия, а более заметной работы в её фильмографии так и не появилось.

Наталья Негода
Фото: commons.wikimedia.org by Иван Абатуров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Наталья Негода

От театральной семьи до "звезды эпохи"

Наталья Негода выросла в творческой семье — её отец Игорь Негода служил в ТЮЗе, а мать Тамара Павлюченко была режиссёром телепередач "Будильник" и "До 16 и старше". Детство будущей актрисы было далеко от беззаботного: школа казалась каторгой, а мечта стать балериной рухнула после отказа преподавателей. Но уже тогда в Наталье проявился тот самый внутренний стержень, который позже покорит зрителей.

Поступив в Школу-студию МХАТ, она училась в одном потоке с Михаилом Ефремовым. Между ними возник роман, который вспоминают как страстный и бурный, но недолгий. Их отношения оборвались, когда Негода всерьёз занялась карьерой и впервые ощутила вкус будущего успеха.

"Маленькая Вера": фильм, изменивший всё

Кино стало для Негоды настоящим спасением. После нескольких незначительных ролей судьба подарила ей встречу с режиссёром Василием Пичулом. Он искал актрису, способную сыграть простую, живую девушку, не глянцевую и не "парадную". И Негода оказалась именно такой.

"Маленькая Вера" (1988) стала сенсацией. Для советского зрителя фильм с откровенными сценами, бытовыми реалиями и непривычной искренностью был шоком. Но именно эта честность принесла ленте культовый статус, а актрисе — мгновенную славу. Наталья получила премию "Ника", международные награды и признание критиков.

Однако фильм стал не только вершиной, но и крестом. После "Маленькой Веры" Негода навсегда осталась в глазах публики героиней одной роли.

Голливуд без иллюзий

В начале 90-х, когда отечественное кино переживало кризис, Негода решилась на переезд в США. Её приглашали на съёмки, обещали проекты, агент подписал с ней контракт. Но в итоге предложения оказались далеки от мечтаний.

В Америке актриса снялась в нескольких фильмах и сериалах — "Летние товарищи", "Закон и порядок", "Каждая минута — это прощание". Но сама Наталья откровенно признавалась: это было "просто зарабатывание денег". Голливуд не стал для неё домом, а эмиграция — началом нового пути.

Возвращение домой

После развода с мужем Негода вернулась в Россию в середине 2000-х. Кино за это время сильно изменилось — и в нём уже не было того пространства для откровенности, что прославило "Маленькую Веру".

Тем не менее актриса вновь заявила о себе, снявшись в фильме Алексея Мизгирёва "Бубен, барабан". Работа принесла ей "Золотого Орла" и "Белого Слона", доказав, что талант Негоды не подвластен времени. Позже она появилась в "Ван Гогах" Сергея Ливнева, но с тех пор почти не снимается.

"Не считаю, что есть какая-то дискриминация и что не снимают актёров в возрасте, но очень мало хорошего, достойного материала, а я избаловалась. Честно скажу, не хочется просто тупо зарабатывать деньги. Я очень избирательна, самодостаточна, я реально научилась жить без профессии и получать удовольствие просто от жизни", — говорила актриса.

Тайная жизнь "маленькой Веры"

О личной жизни Негоды известно немного. Поговаривали о её романах с Ефремовым и партнёром по фильму Андреем Соколовым, но сама актриса избегает подобных разговоров. Сейчас она живёт одна в двухкомнатной квартире в Москве и не посещает светские мероприятия.

В интервью Наталья подчёркивала, что выходит в свет она редко, просто потому что не любит подобное времяпрепровождение и не нуждается в постоянном внимании.

Вера, которая осталась

История Негоды — пример того, как один фильм может стать благословением и приговором одновременно. Она никогда не пыталась догнать успех "Маленькой Веры", потому что понимала: повторить ту искренность невозможно.

А сама актриса по-прежнему остаётся верна себе — независимой, честной, немного загадочной. Возможно, именно поэтому она всё ещё вызывает интерес, хотя уже давно не ищет славы.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Смесь воды и эфирного масла заменяет освежитель воздуха
Недвижимость
Смесь воды и эфирного масла заменяет освежитель воздуха
Карстовые образования на Марсе хранят следы древней воды
Наука и техника
Карстовые образования на Марсе хранят следы древней воды
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Домашние животные
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Морщины тают, как снег: это природное масло осветляет кожу и возвращает ей фарфоровое сияние
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Рыбный парадокс века: почему горбуша теряет статус, а семга из садков продаётся как люкс
Медведица с детёнышами выходит к трассе не от голода: в тайге появился тот, кто страшнее охотника
Медведица с детёнышами выходит к трассе не от голода: в тайге появился тот, кто страшнее охотника
Последние материалы
Бобры укрепили устойчивость речных экосистем Европы по данным — зоологи
Неправильный выбор порошка ускоряет выцветание одежды
Лучшая сладкая пенка получается только из очень холодных сливок — эксперт
Риски ограничения иностранных авиалиний для рынка обозначили аналитики авиации
Наталья Негода отказывается от ролей из-за избирательности
Пудра для объема усиливает эффект воздушной укладки — стилисты
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Колу — в унитаз: работает ли странный лайфхак против известкового налёта
Кадровый кризис в Ford достиг невиданных масштабов — гендиректор Фарли
Как укрыть розы на зиму в сильные морозы — агрономы назвали надёжный метод
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.