Леди Гага сломалась: роковая роль довела звезду до психиатрической клиники – что случилось

Леди Гаге потребовалась психиатрическая помощь после завершения съёмок фильма "Звезда родилась". Работа над картиной совпала с напряжённым периодом в карьере певицы, включавшим выступление на Супербоуле.
Во время съёмок артистка принимала литий для стабилизации настроения, но это не помогло справиться с нагрузкой. После этого Гага отправилась в турне, где её состояние резко ухудшилось.
"Как-то раз моя сестра сказала мне: "Я больше не вижу мою сестру". И тогда я отменила тур. В один день я поехала в больницу", — приводит Rolling Stone слова певицы.
Гага призналась, что чувствовала себя абсолютно разбитой и какое-то время не верила в улучшение состояния.
"Я чувствую себя действительно везучей, что я всё ещё жива", — подчеркнула она.
Отмена десяти концертов в 2018 году тогда объяснялась сильной болью, связанной с фибромиалгией.
Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.