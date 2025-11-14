Леди Гага сломалась: роковая роль довела звезду до психиатрической клиники – что случилось

Леди Гага рассказала о психическом срыве после съёмок

Леди Гаге потребовалась психиатрическая помощь после завершения съёмок фильма "Звезда родилась". Работа над картиной совпала с напряжённым периодом в карьере певицы, включавшим выступление на Супербоуле.

Фото: commons.wikimedia.org by Justin Higuchi from Los Angeles, CA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Леди Гага

Во время съёмок артистка принимала литий для стабилизации настроения, но это не помогло справиться с нагрузкой. После этого Гага отправилась в турне, где её состояние резко ухудшилось.

"Как-то раз моя сестра сказала мне: "Я больше не вижу мою сестру". И тогда я отменила тур. В один день я поехала в больницу", — приводит Rolling Stone слова певицы.

Гага призналась, что чувствовала себя абсолютно разбитой и какое-то время не верила в улучшение состояния.

"Я чувствую себя действительно везучей, что я всё ещё жива", — подчеркнула она.

Отмена десяти концертов в 2018 году тогда объяснялась сильной болью, связанной с фибромиалгией.