Голос под защитой: почему Морган Фримен нанимает адвокатов против ИИ

Морган Фримен выразил серьёзную озабоченность по поводу возможностей искусственного интеллекта. Актёра беспокоит, что нейросети научились точно копировать и воспроизводить его уникальный тембр.
88-летний Фримен расценивает такие действия как посягательство на свою профессиональную идентичность.
"Я немного взбешён. Не пытайтесь подражать мне искусственно. Мне платят за такие вещи, так что если кто-то копирует мой голос, он обкрадывает меня", — заявил актёр в интервью The Guardian.
Он подтвердил, что его юридическая команда уже занимается несколькими подобными случаями.
Эта позиция контрастирует с подходом других известных актёров. Ранее своё согласие на использование голоса ИИ дали Джеймс Эрл Джонс, Майкл Кейн и Мэттью Макконахи. Фримен же намерен активно защищать свои права в новой реальности.
