Голос под защитой: почему Морган Фримен нанимает адвокатов против ИИ

Морган Фримен борется с копированием его голоса нейросетями
0:59
Кино

Морган Фримен выразил серьёзную озабоченность по поводу возможностей искусственного интеллекта. Актёра беспокоит, что нейросети научились точно копировать и воспроизводить его уникальный тембр.

Морган Фримен
Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Морган Фримен

88-летний Фримен расценивает такие действия как посягательство на свою профессиональную идентичность.

"Я немного взбешён. Не пытайтесь подражать мне искусственно. Мне платят за такие вещи, так что если кто-то копирует мой голос, он обкрадывает меня", — заявил актёр в интервью The Guardian.

Он подтвердил, что его юридическая команда уже занимается несколькими подобными случаями.

Эта позиция контрастирует с подходом других известных актёров. Ранее своё согласие на использование голоса ИИ дали Джеймс Эрл Джонс, Майкл Кейн и Мэттью Макконахи. Фримен же намерен активно защищать свои права в новой реальности.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
