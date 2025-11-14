Нолан снимает Одиссею в реальных штормах: зачем режиссёру такой риск

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кристофер Нолан подробно рассказал о съёмках фильма "Одиссея"
Съёмки картины "Одиссея" заняли 91 день и потребовали беспрецедентного количества киноплёнки. Производство разворачивалось в натуральных локациях по всей Европе, от Средиземноморья до Исландии.

Фото: commons.wikimedia.org by Cristiano Betta, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кристофер Нолан в интервью Empire пояснил, что такой подход был необходим для передачи подлинного ощущения путешествия.

"Мы отправились с актёрами к настоящим волнам, в настоящие места. Это необъятно и ужасающе, когда условия постоянно меняются. Мы хотели показать тот прыжок веры, который совершали первооткрыватели", — заявил режиссёр.

Эпический фильм, основанный на поэме Гомера, станет первой в истории кинематографа полнометражной работой, полностью снятой на камеры IMAX-формата. Премьера "Одиссеи" запланирована на 17 июля 2026 года.

