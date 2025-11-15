Светлана Ходченкова вышла за рамки привычных образов: её давняя роль-мечта стала реальностью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Ходченкова сыграла Бабу-ягу в новом фильме
4:20
Кино

Режиссёр Александр Войтинский продолжает осваивать жанр сказочного фэнтези с элементами современной драмы. После "По щучьему велению" и "Чёрной молнии" он возвращается с фильмом "Яга на нашу голову", где привычные образы русских сказок переосмыслены для зрителя XXI века. На этот раз легендарная Баба-яга в исполнении Светланы Ходченковой превращается не в пугало для детей, а в живого, противоречивого и даже обаятельного персонажа.

Светлана Ходченкова
Фото: commons.wikimedia.org by Aleksandr Veprev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Светлана Ходченкова

Сюжет: ведьма в большом городе

Десятилетний Петя (Александр Самусев) живёт в центре Москвы. Родители — типичные представители поколения занятых: отец-юрист и мать-психолог — настолько погружены в свои дела, что не замечают, как их сын теряет связь с реальностью. Однажды мальчику на помощь приходит сама Баба-яга, которой нужно вернуть похищенную ступу. Виновником оказывается Кощей (Юрий Колокольников), бывший возлюбленный ведьмы и нынешний постановщик модного иммерсивного театра.

Мир Пети и мир Яги сталкиваются, создавая череду комичных и трогательных ситуаций. Герои учатся понимать друг друга, преодолевая разницу поколений и мировоззрений.

Светлана Ходченкова: роль-мечта

На премьере фильма Ходченкова призналась, что роль Яги была для неё давней мечтой. После множества драматических и романтических персонажей актриса решила рискнуть — и открыла в себе талант к комедийному перевоплощению. Её Яга — не просто карикатура, а полноценный персонаж с болью, прошлым и способностью к состраданию.

Преображение героини — от язвительной ведьмы к чуткой наставнице — становится центральной темой фильма. Особое удовольствие доставляют сцены адаптации Яги к современному мегаполису: гаджеты, магазины, выбор обуви и даже готовка в городских условиях. В этих моментах комедия обретает настоящее очарование.

Дуэт Ходченковой с юным Александром Самусевым получился искренним и естественным. Их взаимодействие — не просто актёрская химия, а настоящая история взаимного спасения.

Кощей и проблемы антагониста

Если Яга — безусловная удача фильма, то Кощей, увы, слабое звено. Герой Юрия Колокольникова задуман как ироничный театральный деспот, но сценарий не даёт ему пространства для развития. В результате Кощей выглядит не злодеем, а случайным комментатором происходящего, окружённым пугающе нелепыми помощниками-зайцами.

Авторы как будто боятся выйти за рамки шаблонов и сделать антагониста многослойным. Мелодраматическая линия Яги и Кощея заявлена, но не раскрыта.

Визуальный стиль и структура

Фильм длится всего полтора часа — редкая удача для детского кино. Войтинский использует экранное время максимально рационально: не затягивает сцены, но и не гонится за динамикой.

Зимняя Москва выглядит празднично, хоть и чрезмерно "глянцево": рекламные баннеры и узнаваемые бренды в кадре немного выбивают из атмосферы волшебства. Тем не менее визуально лента близка к мультсериалам вроде "Горы самоцветов" — ярко, тепло и с элементами ручной анимации в заставках.

Чему учит новая "Яга"

По сути, это сказка о семейных ценностях и умении слышать друг друга. Петя и его родители проходят путь от отчуждения к настоящей близости, а Яга становится своеобразным катализатором — древним символом, помогающим современным людям вспомнить, что важно.

Фильм не претендует на глубину "Гарри Поттера" или философию "Круэллы", но честно выполняет свою задачу — подарить зрителю добрую историю, где магия соседствует с реальностью.

Итог

"Яга на нашу голову" — это не революция в отечественном кино, но уверенный шаг вперёд. Простая, зрелищная и человечная история, в которой Светлана Ходченкова раскрывается с неожиданной стороны. Если хочется семейного кино без лишнего пафоса — самое время заглянуть в кинотеатр.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
