Райан Гослинг превращает скромность в суперсилу: неожиданные факты о звезде фильма Барби

Музыка помогает Райану Гослингу справляться с тревогой

Райан Гослинг — один из тех редких актёров, кто не гонится за популярностью, но при этом остаётся символом целого поколения. Он не стремится быть звездой, избегает громких интервью и предпочитает говорить через свои роли. В каждой из них — сдержанность, глубина и честность. И, возможно, именно поэтому зрители видят в нём не кумира, а "своего парня".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Райан Гослинг

Детство под знаком веры и одиночества

Будущий актёр родился в Канаде, в провинции Онтарио, в семье мормонов. Воспитание в строгой, но доброй атмосфере оставило глубокий след в его характере. Райан рос замкнутым и не вписывался в школьные рамки, из-за чего мать перевела его на домашнее обучение. Именно тогда он начал творить: снимал короткие видео, пел и мечтал о кино.

Клуб Микки Мауса — старт, о котором не забывают

В 12 лет Гослинг попал в легендарное шоу Disney "Клуб Микки Мауса". Там он познакомился с Бритни Спирс, Кристиной Агилерой и Джастином Тимберлейком. Райан жил у семьи Тимберлейков и до сих пор дружит с Джастином. Тогда он ещё не думал об актёрстве, но именно этот проект стал для него первой настоящей школой индустрии.

Музыка как вторая жизнь

До Голливуда Гослинг мечтал стать музыкантом. Он играет на нескольких инструментах и в 2007 году создал группу Dead Man's Bones. Их мрачные, почти кинематографичные песни напоминают саундтреки к фильмам Тима Бёртона. Райан признаётся: музыка помогает ему справляться с тревогой и даёт выход эмоциям, которые он редко показывает на публике.

"Дневник памяти": роль, изменившая всё

Настоящая слава пришла к нему в 2004 году. В "Дневнике памяти" он сыграл скромного, но сильного Ноя — героя, в которого невозможно не влюбиться.

Фильм стал классикой, а экранный роман с Рэйчел Макадамс — реальностью. Пара встречалась несколько лет, а сцена поцелуя под дождём навсегда вошла в историю киноромантики.

Любопытно, что режиссёр изначально не хотел брать Гослинга на роль, считая его "слишком тихим". Но именно эта тишина сделала Ноя таким живым.

Он мог стать Джокером, но выбрал свободу

После успеха "Драйва" и "Места под соснами" Гослингу предложили сыграть Джокера в "Отряде самоубийц", но он отказался: студия требовала подписать контракт на несколько частей, а Райан не любит ограничения. Для него каждая роль должна быть личным выбором, а не частью франшизы.

"Ла-Ла Ленд" и память о детстве

Один из самых знаменитых фильмов Гослинга стал для него данью отцу — музыканту Джорджу Гослингу, который обожал джаз. Чтобы сыграть пианиста Сэба, Райан тренировался по два часа в день и сыграл все сцены без дублёров. Этот фильм принёс ему "Золотой глобус" и очередную номинацию на "Оскар".

Главная роль — отец и семьянин

С 2011 года он живёт с Евой Мендес, с которой познакомился на съёмках "Места под соснами". У них две дочери, и семья стала для него главным приоритетом. Гослинг редко появляется на премьерах и старается защищать близких от внимания СМИ. Друзья рассказывают, что он не только заботливый отец, но и тот, кто каждое утро готовит завтрак и отвозит детей в школу.

От драйва до самоиронии

После выхода "Барби" Райан неожиданно стал интернет-иконой. Его фраза I'm just Ken превратилась в мем, а сам актёр принял это с юмором.

"Я сделал это ради всех Кенов — теперь нас видят", — сказал он.

Ироничный, талантливый и честный — Гослинг остаётся редким примером того, как можно быть звездой, не стремясь к этому. Его герои всегда ищут смысл, а не славу. И, кажется, сам Райан делает то же самое.