Райан Гослинг превращает скромность в суперсилу: неожиданные факты о звезде фильма Барби

Райан Гослинг — один из тех редких актёров, кто не гонится за популярностью, но при этом остаётся символом целого поколения. Он не стремится быть звездой, избегает громких интервью и предпочитает говорить через свои роли. В каждой из них — сдержанность, глубина и честность. И, возможно, именно поэтому зрители видят в нём не кумира, а "своего парня".
Будущий актёр родился в Канаде, в провинции Онтарио, в семье мормонов. Воспитание в строгой, но доброй атмосфере оставило глубокий след в его характере. Райан рос замкнутым и не вписывался в школьные рамки, из-за чего мать перевела его на домашнее обучение. Именно тогда он начал творить: снимал короткие видео, пел и мечтал о кино.
В 12 лет Гослинг попал в легендарное шоу Disney "Клуб Микки Мауса". Там он познакомился с Бритни Спирс, Кристиной Агилерой и Джастином Тимберлейком. Райан жил у семьи Тимберлейков и до сих пор дружит с Джастином. Тогда он ещё не думал об актёрстве, но именно этот проект стал для него первой настоящей школой индустрии.
До Голливуда Гослинг мечтал стать музыкантом. Он играет на нескольких инструментах и в 2007 году создал группу Dead Man's Bones. Их мрачные, почти кинематографичные песни напоминают саундтреки к фильмам Тима Бёртона. Райан признаётся: музыка помогает ему справляться с тревогой и даёт выход эмоциям, которые он редко показывает на публике.
Настоящая слава пришла к нему в 2004 году. В "Дневнике памяти" он сыграл скромного, но сильного Ноя — героя, в которого невозможно не влюбиться.
Фильм стал классикой, а экранный роман с Рэйчел Макадамс — реальностью. Пара встречалась несколько лет, а сцена поцелуя под дождём навсегда вошла в историю киноромантики.
Любопытно, что режиссёр изначально не хотел брать Гослинга на роль, считая его "слишком тихим". Но именно эта тишина сделала Ноя таким живым.
После успеха "Драйва" и "Места под соснами" Гослингу предложили сыграть Джокера в "Отряде самоубийц", но он отказался: студия требовала подписать контракт на несколько частей, а Райан не любит ограничения. Для него каждая роль должна быть личным выбором, а не частью франшизы.
Один из самых знаменитых фильмов Гослинга стал для него данью отцу — музыканту Джорджу Гослингу, который обожал джаз. Чтобы сыграть пианиста Сэба, Райан тренировался по два часа в день и сыграл все сцены без дублёров. Этот фильм принёс ему "Золотой глобус" и очередную номинацию на "Оскар".
С 2011 года он живёт с Евой Мендес, с которой познакомился на съёмках "Места под соснами". У них две дочери, и семья стала для него главным приоритетом. Гослинг редко появляется на премьерах и старается защищать близких от внимания СМИ. Друзья рассказывают, что он не только заботливый отец, но и тот, кто каждое утро готовит завтрак и отвозит детей в школу.
После выхода "Барби" Райан неожиданно стал интернет-иконой. Его фраза I'm just Ken превратилась в мем, а сам актёр принял это с юмором.
"Я сделал это ради всех Кенов — теперь нас видят", — сказал он.
Ироничный, талантливый и честный — Гослинг остаётся редким примером того, как можно быть звездой, не стремясь к этому. Его герои всегда ищут смысл, а не славу. И, кажется, сам Райан делает то же самое.
Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.