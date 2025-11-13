Невероятное перевоплощение: Адель дебютирует в кино в фильме о кастратах

Певица Адель впервые присоединится к кинопроекту в качестве актрисы. Она войдёт в состав звёздного ансамбля следующего фильма режиссёра Тома Форда.
Картина под названием "Плач к небесам" основана на одноимённом романе Энн Райс. Сюжет перенесёт зрителей в Италию XVIII века, в мир оперных певцов-кастратов.
"Адель дебютирует в кино — певица исполнит одну из ролей в предстоящем фильме Тома Форда", — сообщает Deadline со ссылкой на информированные источники.
Помимо Адель, в фильме снимутся Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон и Колин Фёрт. Производство картины пройдёт в Риме и Лондоне.
Это станет третьей режиссёрской работой Форда после значительного перерыва. Премьера "Плача к небесам" запланирована на осень 2026 года.
