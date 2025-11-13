Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Специалисты: за выброс старых окон в бытовой мусор предусмотрен штраф
Инженеры BYD создали амфибийный привод из запасного колеса
Тип кожи головы определяет график ухода и выбор шампуня – трихологи
Курорт на 5600 мест построят на Байкале — АТОР
Кошки считают человека партнёром, а не вожаком — исследование этологов
Группа крови не диктует меню: как псевдонаука заманила миллионы людей
Лариса Гузеева заявила, что стала жертвой мошенничества
Тумусов объяснил запрет продажи табака для новых поколений
Осенние подкормки, которые работают даже под снегом — советы агрономов

Загадочный запрет на съёмках: Асмус впервые рассказала о реальном поведении Наталии Орейро

Кристине Асмус запретили общаться с Наталией Орейро на съёмках
0:56
Кино

Российская актриса Кристина Асмус поделилась подробностями работы с уругвайской звездой Наталией Орейро. Интервью с ней публикует издание "Страсти".

Кристина Асмус
Фото: instagram by личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кристина Асмус

Актрисы вместе участвовали в съёмках фильма "Письмо Деду Морозу". Асмус отметила, что изначально действовал строгий запрет на общение с Орейро и приближение к ней.

Первое впечатление оказалось обманчивым, так как Орейро проявила себя с неожиданной стороны. При появлении на площадке она лично поприветствовала каждого члена группы.

"Наталия сказала: "Я не могу оставить партнёров и буду подыгрывать им за кадром". Она не ушла в машину греться и пить чай", — приводит слова Асмус издание "Страсти".

Актриса высоко оценила профессиональные качества своей коллеги. Несмотря на мороз, Орейро предпочла остаться на площадке для поддержки съёмочной группы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Наука и техника
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Токаев отверг существование проблем с Россией, где говорят о его предательстве
Казахстан
Токаев отверг существование проблем с Россией, где говорят о его предательстве
Популярное
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше

Музыкант Алекс Соловьёв вспомнил беседу о Шамане со своим преподавателем по вокалу и высказал мнение о том, что исполнителю следовало бы изменить репертуар.

Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Селёдка уходит в прошлое: на новогоднем столе бал теперь правит Кобыла под шубой
Селёдка уходит в прошлое: на новогоднем столе бал теперь правит Кобыла под шубой
Последние материалы
Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог
Тип кожи головы определяет график ухода и выбор шампуня – трихологи
Курорт на 5600 мест построят на Байкале — АТОР
Кристине Асмус запретили общаться с Наталией Орейро на съёмках
Кошки считают человека партнёром, а не вожаком — исследование этологов
Группа крови не диктует меню: как псевдонаука заманила миллионы людей
Лариса Гузеева заявила, что стала жертвой мошенничества
Тумусов объяснил запрет продажи табака для новых поколений
Норвегия не торопится с кредитом для Украины — последствия для ЕС
Инфлюенсеры усилили влияние на бьюти-индустрию — журналистка Елена Эбади
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.