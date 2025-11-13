Загадочный запрет на съёмках: Асмус впервые рассказала о реальном поведении Наталии Орейро

Российская актриса Кристина Асмус поделилась подробностями работы с уругвайской звездой Наталией Орейро. Интервью с ней публикует издание "Страсти".
Актрисы вместе участвовали в съёмках фильма "Письмо Деду Морозу". Асмус отметила, что изначально действовал строгий запрет на общение с Орейро и приближение к ней.
Первое впечатление оказалось обманчивым, так как Орейро проявила себя с неожиданной стороны. При появлении на площадке она лично поприветствовала каждого члена группы.
"Наталия сказала: "Я не могу оставить партнёров и буду подыгрывать им за кадром". Она не ушла в машину греться и пить чай", — приводит слова Асмус издание "Страсти".
Актриса высоко оценила профессиональные качества своей коллеги. Несмотря на мороз, Орейро предпочла остаться на площадке для поддержки съёмочной группы.
