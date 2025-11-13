Проблемы с ментальным здоровьем у Гвинет Пэлтроу: как менопауза повлияла на актрису

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гвинет Пэлтроу пожаловалась на тревожность и СДВГ
1:05
Кино

Американская актриса и основательница бренда goop Гвинет Пэлтроу рассказала о своих проблемах с ментальным здоровьем. Обсуждение состоялось в новом выпуске её собственного подкаста.

Гвинет Пэлтроу
Фото: commons.wikimedia.org by MingleMediaTVNetwork, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гвинет Пэлтроу

Пэлтроу предположила у себя наличие синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Она отметила, что это мешает ей чувствовать уверенность в течение дня.

"Я думаю, что у меня СДВГ, меня действительно тянет в самых разных направлениях. Я бы с удовольствием постаралась ощущать это не так часто", — призналась актриса.

Она также описала высокую чувствительность к рабочим письмам. По её словам, даже деловая переписка может восприниматься как личная обида.

Пэлтроу связала часть проблем с гормональными изменениями из-за менопаузы и прошлой критикой. Актриса подробно описала симптомы тревожности, включая навязчивые мысли и учащённое сердцебиение по ночам.

В своей автобиографии голивудская звезда раскрыла причины расставания с Беном Аффлеком.

