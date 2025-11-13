Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слабое обратное течение в Баренцевом море усиливает потепление Арктики
Модные бренды представили новые модели леопардовых пальто
Основатель Pink Floyd Уотерс назвал Анджелину Джоли невежественной
Татьяна Лазарева* рассказала об отсутствии недвижимости
Юристы разъяснили, когда за курение на балконе возможен штраф
Заплывы в океане и реках проводят с учётом течений и фауны
Огородники советуют промораживать грунт для обеззараживания
Разнообразный окрас животных и растений повышает шансы на выживание вида — Biology Letters
Шеф-повара: замена майонеза снижает калорийность селёдки под шубой почти в два раза

Сепарация Никиты Ефремова от актёрской династии: зачем он ушёл из Современника

Никита Ефремов заявил о сепарации от династии
1:15
Кино

Актёр Никита Ефремов поделился личными размышлениями о своей семье. Он затронул тему отношений с известной династией и работы с наследственными моделями поведения.

Никита Ефремов
Фото: YouTube канал Литрес by Скриншот видео YouTube канала Литрес, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Никита Ефремов

Ефремов прямо заявил о процессе сепарации от своего знаменитого рода. Первым шагом к этому стал его уход из театра "Современник" в конце 2021 года.

"Первые шаги к этому были, когда я ушёл из "Современника" — мне действительно стало как-то легче. Может быть, это связано каким-то образом с родовым гнездом, и тем, что дед выпивал, отец выпивал — может быть, была некая миссия, что здорово, если бы на мне это закончилось", — рассказал он в новом выпуске шоу "Dreamcast".

Он также связал курение, распространённое в семье, с непроработанной тревогой. Для него это желание стало сигналом о состоянии "внутреннего ребёнка".

Актёр пришёл к выводу, что принадлежность к семье не требует следования определённым негативным сценариям. Любовь и контакт с близкими, по его словам, не должны быть связаны с грузом зависимостей.

Недавно артист признался, что испытал противоречивые чувства при встрече с освободившимся отцом.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Наука и техника
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Домашние животные
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Новости спорта
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Старое видео ударило по репутации Диброва: блогеры уверены — компромат всплыл не просто так
Старое видео ударило по репутации Диброва: блогеры уверены — компромат всплыл не просто так
Последние материалы
Слабое обратное течение в Баренцевом море усиливает потепление Арктики
Модные бренды представили новые модели леопардовых пальто
Основатель Pink Floyd Уотерс назвал Анджелину Джоли невежественной
Татьяна Лазарева* рассказала об отсутствии недвижимости
Юристы разъяснили, когда за курение на балконе возможен штраф
Заплывы в океане и реках проводят с учётом течений и фауны
Огородники советуют промораживать грунт для обеззараживания
Разнообразный окрас животных и растений повышает шансы на выживание вида — Biology Letters
Шеф-повара: замена майонеза снижает калорийность селёдки под шубой почти в два раза
Никита Ефремов заявил о сепарации от династии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.