Сепарация Никиты Ефремова от актёрской династии: зачем он ушёл из Современника

Никита Ефремов заявил о сепарации от династии

Актёр Никита Ефремов поделился личными размышлениями о своей семье. Он затронул тему отношений с известной династией и работы с наследственными моделями поведения.

Ефремов прямо заявил о процессе сепарации от своего знаменитого рода. Первым шагом к этому стал его уход из театра "Современник" в конце 2021 года.

"Первые шаги к этому были, когда я ушёл из "Современника" — мне действительно стало как-то легче. Может быть, это связано каким-то образом с родовым гнездом, и тем, что дед выпивал, отец выпивал — может быть, была некая миссия, что здорово, если бы на мне это закончилось", — рассказал он в новом выпуске шоу "Dreamcast".

Он также связал курение, распространённое в семье, с непроработанной тревогой. Для него это желание стало сигналом о состоянии "внутреннего ребёнка".

Актёр пришёл к выводу, что принадлежность к семье не требует следования определённым негативным сценариям. Любовь и контакт с близкими, по его словам, не должны быть связаны с грузом зависимостей.

Недавно артист признался, что испытал противоречивые чувства при встрече с освободившимся отцом.