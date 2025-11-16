В карьере Гурченко был фильм, который она считала своим провалом: цензура убила весь замысел

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Людмила Гурченко стыдилась своей роли в фильме "Гулящая"
4:02
Кино

В этом месяце Людмиле Гурченко исполнилось бы 90 лет — и это повод вспомнить не только её легендарные роли, но и те фильмы, которые самой актрисе приносили не гордость, а горечь. Одним из таких проектов стала драма "Гулящая" (1961), снятая по мотивам произведений Панаса Мирного. Картина, задуманная как шаг актрисы во взрослое, серьёзное кино, обернулась для неё болезненным опытом.

Людмила Гурченко
Фото: mos.ru by Игорь Гневашев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Людмила Гурченко

После триумфа — рискованный выбор

После "Карнавальной ночи" Гурченко стала кумиром миллионов — символом лёгкости, обаяния и жизнелюбия. Когда она согласилась на роль падшей женщины в "Гулящей", это выглядело как смелый шаг, попытка сбросить образ "милой певуньи" и доказать, что за внешним блеском скрывается сильная драматическая актриса.

Режиссёр Иван Кавалеридзе выбрал мощный первоисточник — историю девушки по имени Христя, которую бедность, отчаяние и предательство окружающих заставляют опуститься на самое дно. На бумаге это была трагедия о судьбе женщины, ищущей любовь и покой в мире, где ей не дают права на ошибку. Но экранный результат разошёлся с замыслом.

Гурченко против сценарных условностей

Позже, в своих мемуарах, Гурченко не раз возвращалась к этому фильму. Она признавалась, что играть было трудно — и не из-за сложности образа, а из-за цензурных рамок и режиссёрских ограничений.

По воспоминаниям актрисы, от неё требовали пуританской сдержанности даже в тех сценах, где героиня должна была переживать нравственное и физическое падение. Эмоциональная правда уступала место приличию, а вместо страсти и боли на экране оставалась лишь внешняя корректность.

Именно поэтому Гурченко писала, что сыграла "слабо и противно", не потому что не могла, а потому что ей не позволили быть настоящей.

Непонятая героиня и неуслышанная актриса

Современники отмечали: Христя Гурченко в фильме получилась чересчур ухоженной и "не из этого мира". Там, где зритель ждал надлома, была лишь красивая печаль. Критики писали, что режиссёр словно боялся "запачкать" образ актрисы, превращая трагедию в иллюстрацию.

И всё же в "Гулящей" есть моменты, где талант Гурченко пробивается сквозь сценарные условности. Один из них — сцена, где Христя устало говорит: "Господи, как мне хочется порядка и покоя в жизни". В этот миг она обнажена эмоционально, без театральности, и именно тогда зритель видит в ней живого человека, а не жертву обстоятельств.

Несостоявшийся шедевр

Парадокс фильма в том, что у него были все шансы стать событием. В проекте участвовали талантливые люди, а сама Гурченко вложила в роль максимум чувств. Но замысел оказался задавлен рамками эпохи, где женщине не позволяли быть слишком настоящей.

"Гулящая" не стала прорывом, но именно этот неудачный опыт стал для Гурченко важным уроком. Она поняла, что ей предстоит не просто играть, а отстаивать право на искренность — даже если для этого придётся идти против системы.

Позже, в картинах вроде "Пяти вечеров" или "Любовь и голуби", это внутреннее освобождение проявилось сполна. А "Гулящая" осталась в её биографии как символ того, как цензура и страх испортили честный фильм.

Память, которую не вычеркнуть

Сегодня "Гулящую" редко пересматривают, но она интересна именно как документ времени. В ней — актриса на переломе: уже взрослая, но ещё скованная рамками чужих ожиданий. И, пожалуй, именно это делает картину важной частью её творческой судьбы.

Людмила Гурченко не боялась поражений — и, возможно, именно поэтому стала легендой.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
