Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Билялетдинов заявил, что "Локомотив" будет бороться за победу
3D-сканеры создают аватар тела за 30 секунд — специалисты фитнес-индустрии
Шоколад Dairy Milk оказался под прицелом критики — Metro
Как заготовить черенки помидоров для зимовки — советы садоводов
Секрет нежности бефстроганова — длительное тушение — кулинары
Собчак поблагодарила IOWA и Лолиту за выступление на дне рождения
Специалисты устанавливают механическую коробку на Corvette C8
Врач Васильев: баня и сауна при ОРВИ перегружают организм и вызывают обезвоживание
Галустян сообщил, что Бузова стала более спокойной

Такого в Голливуде нет: эти два советских мультфильма раз и навсегда покорили сердце Райана Гослинга

Райан Гослинг обожает "Ёжика в тумане" и "Цветик-семицветик"
4:14
Кино

Сегодня, 12 ноября, свой 45-й день рождения отмечает один из самых обаятельных актёров Голливуда — Райан Гослинг. За свою карьеру он успел стать всем сразу: иконой стиля, кинематографическим философом и любимцем публики. Его роли — от хладнокровного водителя в "Драйве" до безупречного Кена в "Барби" — давно превратили актёра в культурный феномен. Однако мало кто знает, что в душе голливудская звезда — настоящий ценитель советской мультипликации.

Райан Гослинг
Фото: flickr.com by Elen Nivrae, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Райан Гослинг

Голливудская звезда и "Ёжик в тумане"

В одном из интервью "Кинопоиску" Райан Гослинг неожиданно признался, что обожает работы Юрия Норштейна — классика отечественной анимации. Говоря с лёгким акцентом, актёр старался точно произнести фамилию режиссёра.

"Юрий… Норштейн? Прекрасные фильмы, великолепные. Он — гениальный режиссёр! "Ёжик в тумане", — сказал Гослинг.

Эти слова стали настоящим открытием для фанатов: трудно представить, что актёр, который покорил Голливуд, вдохновляется философской историей о маленьком еже, блуждающем в молочном тумане. Но именно в этом, похоже, и заключается секрет Гослинга — в умении видеть глубину в простом и поэзию в обыденном.

Любовь к "Цветику-семицветику"

Ещё больше поклонников удивил другой факт. Райан рассказал, что однажды посмотрел старый советский мультфильм, в котором девочка получает волшебный цветок с семью лепестками. Он восхищённо сравнил его с "Алисой в Стране чудес", отметив, что анимация потрясающе красивая и трогательная.

Речь, конечно, идёт о легендарном "Цветике-семицветике" 1948 года — мультфильме, ставшем классикой не только советского, но и мирового кинематографа. Простая история о Жене, потратившей первые шесть лепестков на пустяки и использовавшей седьмой, чтобы помочь другому, поражает своей человечностью и моральной ясностью.

То, что Гослинг вспомнил именно этот мультфильм, говорит о многом: его привлекают доброта, мораль и поэтичность советской мультипликации, которые редко встречаются в современных голливудских проектах.

От Кена до философа

Поклонники привыкли видеть Райана Гослинга в образах хладнокровных героев, влюблённых мечтателей и ироничных романтиков, но его признания раскрывают иную сторону личности актёра. За внешней сдержанностью скрывается глубокий интерес к культуре, искусству и человеческой доброте.

Не случайно Гослинг часто выбирает роли с философским подтекстом — будь то молчаливый водитель из "Драйва", задающийся вопросами о смысле жизни, или андроид, ищущий человечность в "Бегущем по лезвию 2049". Его интерес к советской анимации — ещё одно доказательство того, что для него важно не только визуальное, но и духовное содержание.

Восторг перед культурой, где всё "по-настоящему"

Советская мультипликация, по словам актёра, привлекает его искренностью и душевностью. Она не нуждается в компьютерных эффектах — всё строится на эмоциях и смысле. Для актёра, выросшего в эпоху цифрового кино, это кажется особенно ценным.

Гослинг признавался, что восторгался мастерством художников и режиссёров, сумевших через простые образы передать сложные эмоции. Возможно, именно поэтому он находит в них вдохновение и внутреннюю гармонию.

Голливуд с душой из детства

В век, когда кино всё чаще превращается в зрелище, Райан Гослинг остаётся актёром старой школы — тем, кто ценит историю, идею и человеческое тепло. Его интерес к Норштейну и "Цветику-семицветику" показывает: настоящая культура не имеет границ.

Советские мультфильмы, созданные десятилетия назад, продолжают вдохновлять даже в Голливуде, а их зрители — будь то ребёнок из Москвы или звезда мирового кино — чувствуют одно и то же: в этом есть правда, доброта и жизнь.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Наука и техника
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Новости спорта
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Недвижимость
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Старое видео ударило по репутации Диброва: блогеры уверены — компромат всплыл не просто так
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Поклонники бьют тревогу: Пугачёва готовится к шагу, о котором может пожалеть слишком поздно
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Последние материалы
3D-сканеры создают аватар тела за 30 секунд — специалисты фитнес-индустрии
Как заготовить черенки помидоров для зимовки — советы садоводов
Райан Гослинг обожает "Ёжика в тумане" и "Цветик-семицветик"
Секрет нежности бефстроганова — длительное тушение — кулинары
Собчак поблагодарила IOWA и Лолиту за выступление на дне рождения
Специалисты устанавливают механическую коробку на Corvette C8
Врач Васильев: баня и сауна при ОРВИ перегружают организм и вызывают обезвоживание
Галустян сообщил, что Бузова стала более спокойной
В моду вернулись узкие джинсы и заниженная талия — Vogue Mexico
Геофизики создали новые радиофармпрепараты для онкотерапии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.