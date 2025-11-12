Такого в Голливуде нет: эти два советских мультфильма раз и навсегда покорили сердце Райана Гослинга

Райан Гослинг обожает "Ёжика в тумане" и "Цветик-семицветик"

4:14 Your browser does not support the audio element. Кино

Сегодня, 12 ноября, свой 45-й день рождения отмечает один из самых обаятельных актёров Голливуда — Райан Гослинг. За свою карьеру он успел стать всем сразу: иконой стиля, кинематографическим философом и любимцем публики. Его роли — от хладнокровного водителя в "Драйве" до безупречного Кена в "Барби" — давно превратили актёра в культурный феномен. Однако мало кто знает, что в душе голливудская звезда — настоящий ценитель советской мультипликации.

Фото: flickr.com by Elen Nivrae, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Райан Гослинг

Голливудская звезда и "Ёжик в тумане"

В одном из интервью "Кинопоиску" Райан Гослинг неожиданно признался, что обожает работы Юрия Норштейна — классика отечественной анимации. Говоря с лёгким акцентом, актёр старался точно произнести фамилию режиссёра.

"Юрий… Норштейн? Прекрасные фильмы, великолепные. Он — гениальный режиссёр! "Ёжик в тумане", — сказал Гослинг.

Эти слова стали настоящим открытием для фанатов: трудно представить, что актёр, который покорил Голливуд, вдохновляется философской историей о маленьком еже, блуждающем в молочном тумане. Но именно в этом, похоже, и заключается секрет Гослинга — в умении видеть глубину в простом и поэзию в обыденном.

Любовь к "Цветику-семицветику"

Ещё больше поклонников удивил другой факт. Райан рассказал, что однажды посмотрел старый советский мультфильм, в котором девочка получает волшебный цветок с семью лепестками. Он восхищённо сравнил его с "Алисой в Стране чудес", отметив, что анимация потрясающе красивая и трогательная.

Речь, конечно, идёт о легендарном "Цветике-семицветике" 1948 года — мультфильме, ставшем классикой не только советского, но и мирового кинематографа. Простая история о Жене, потратившей первые шесть лепестков на пустяки и использовавшей седьмой, чтобы помочь другому, поражает своей человечностью и моральной ясностью.

То, что Гослинг вспомнил именно этот мультфильм, говорит о многом: его привлекают доброта, мораль и поэтичность советской мультипликации, которые редко встречаются в современных голливудских проектах.

От Кена до философа

Поклонники привыкли видеть Райана Гослинга в образах хладнокровных героев, влюблённых мечтателей и ироничных романтиков, но его признания раскрывают иную сторону личности актёра. За внешней сдержанностью скрывается глубокий интерес к культуре, искусству и человеческой доброте.

Не случайно Гослинг часто выбирает роли с философским подтекстом — будь то молчаливый водитель из "Драйва", задающийся вопросами о смысле жизни, или андроид, ищущий человечность в "Бегущем по лезвию 2049". Его интерес к советской анимации — ещё одно доказательство того, что для него важно не только визуальное, но и духовное содержание.

Восторг перед культурой, где всё "по-настоящему"

Советская мультипликация, по словам актёра, привлекает его искренностью и душевностью. Она не нуждается в компьютерных эффектах — всё строится на эмоциях и смысле. Для актёра, выросшего в эпоху цифрового кино, это кажется особенно ценным.

Гослинг признавался, что восторгался мастерством художников и режиссёров, сумевших через простые образы передать сложные эмоции. Возможно, именно поэтому он находит в них вдохновение и внутреннюю гармонию.

Голливуд с душой из детства

В век, когда кино всё чаще превращается в зрелище, Райан Гослинг остаётся актёром старой школы — тем, кто ценит историю, идею и человеческое тепло. Его интерес к Норштейну и "Цветику-семицветику" показывает: настоящая культура не имеет границ.

Советские мультфильмы, созданные десятилетия назад, продолжают вдохновлять даже в Голливуде, а их зрители — будь то ребёнок из Москвы или звезда мирового кино — чувствуют одно и то же: в этом есть правда, доброта и жизнь.