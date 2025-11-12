Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Макконахи и Кейн создали цифровые копии голосов: как ИИ изменит будущее развлекательного контента

Мэттью Макконахи и Майкл Кейн создали цифровые копии голосов
1:09
Кино

Мэттью Макконахи и Майкл Кейн объявили о сотрудничестве с компанией ElevenLabs, разрабатывающей технологии искусственного интеллекта. Проект предполагает создание цифровых копий голосов знаменитых актёров.

Мэттью Макконахи
Фото: commons.wikimedia.org by All-Pro Reels from District of Columbia, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мэттью Макконахи

Макконахи будет использовать технологию для перевода своей новостной рассылки Lyrics of Livin' на испанский язык. Актёр также стал инвестором компании.

"С момента нашего первого разговора я был впечатлён тем, как команда ElevenLabs взяла магию базовой технологии и превратила её в программы, которыми ежедневно пользуются создатели контента", — отметил Макконахи.

92-летний Майкл Кейн присоединился к программе Iconic Voice Marketplace. Его голосовая копия будет использоваться для озвучки книг и медиапроектов.

"Развитие голосовых технологий не заменит человечество, а поможет ему достигать больших высот", — подчеркнул Кейн.

При этом режиссёр Гильермо дель Торо отверг использование ИИ в своей работе и заявил, что ему проще умереть.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
