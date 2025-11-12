Макконахи и Кейн создали цифровые копии голосов: как ИИ изменит будущее развлекательного контента

Мэттью Макконахи и Майкл Кейн объявили о сотрудничестве с компанией ElevenLabs, разрабатывающей технологии искусственного интеллекта. Проект предполагает создание цифровых копий голосов знаменитых актёров.
Макконахи будет использовать технологию для перевода своей новостной рассылки Lyrics of Livin' на испанский язык. Актёр также стал инвестором компании.
"С момента нашего первого разговора я был впечатлён тем, как команда ElevenLabs взяла магию базовой технологии и превратила её в программы, которыми ежедневно пользуются создатели контента", — отметил Макконахи.
92-летний Майкл Кейн присоединился к программе Iconic Voice Marketplace. Его голосовая копия будет использоваться для озвучки книг и медиапроектов.
"Развитие голосовых технологий не заменит человечество, а поможет ему достигать больших высот", — подчеркнул Кейн.
При этом режиссёр Гильермо дель Торо отверг использование ИИ в своей работе и заявил, что ему проще умереть.
