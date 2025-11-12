Триумфальное возвращение: Том Фелтон в роли Драко Малфоя вызвал фурор в Нью-Йорке

Том Фелтон снова воплотил образ Драко Малфоя в бродвейской постановке "Гарри Поттер и Проклятое дитя". Премьера состоялась 11 ноября в нью-йоркском театре.
37-летний актёр идеально соответствует возрасту своего персонажа из книги. Его появление на сцене вызвало яркую реакцию зала.
"Весь зал кричал и аплодировал ему", — сообщают очевидцы премьеры.
Фелтон продолжит играть Драко Малфоя на протяжении 26 недель. Его выступления продлятся до мая 2026 года.
Пьеса была создана в 2016 году и продолжает историю через 19 лет после событий седьмой книги. Артист ранее выражал радость от возвращения к знаменитому персонажу.
Том Фелтон также сыграл в антиутопии "Альтер" вместе с российскими актёрами.
