Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эквадор: географы пояснили, почему стоит съездить в Чимборасо
На дне океана обнаружены уникальные формы жизни — учёные
Ида Галич побоялась брать дорогой подарок от неизвестного мужчины
Псиллиум помогает безглютеновому тесту удерживать влагу и форму — пекари
Стилисты назвали короткие стрижки, которые омолаживают
Фиксированную выплату к страховой пенсии необходимо увеличить — Сергей Миронов
Самоклеящаяся противоскользящая лента эффективно решает проблему скользких сапог
Ксения Собчак опровергла слухи о переезде в Испанию
Врачи рекомендовали Лепсу отказаться от близости с невестой

Папа римский рекомендует: 4 фильма, которые вернут веру в человечество

Папа римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Кино

Папа римский Лев XIV перечислил четыре кинокартины, которые считает особенно важными. Понтифик выбрал фильмы, поднимающие темы человечности и морального выбора.

Папа Римский Лев 14
Фото: commons.wikimedia.org by Edgar Beltrán, The Pillar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Папа Римский Лев 14

Как пишет Variety, первой в списке стала классическая лента Фрэнка Капры "Эта замечательная жизнь". Картина рассказывает историю встречи человека с ангелом-хранителем в канун Рождества.

Также папа выделил драму "Обыкновенные люди" Роберта Редфорда. Фильм показывает, как семья переживает последствия трагического события.

Две другие картины связаны с периодом Второй мировой войны. Понтифик упомянул мюзикл "Звуки музыки" и трагикомедию "Жизнь прекрасна".

Особое внимание папа уделил фильму Роберто Бениньи, где главный герой создаёт для сына иллюзию игры в концлагере. Эта картина демонстрирует силу родительской любви в самых тяжёлых обстоятельствах.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Красота и стиль
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Красота и стиль
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Новости спорта
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе
Последние материалы
Приёмная дочь Алёны Кравец хочет взыскать с матери 600 миллионов рублей
Серебро, которое дороже золота: Казахстан впервые вошёл в элиту мирового фигурного катания
Психолог объяснила причины кризиса среднего возраста
Слойки с тыквой и яблоком назвали лучшим осенним десертом — кулинары
Определение формы лица помогает выбрать стрижку и макияж
Доля авто из Китая достигла невероятных высот в России — "Автостат Инфо"
Адвокат Князев о дарении недвижимости родственникам
Рейтинг телезвёзд: россияне тоскуют по Ивану Урганту
Кислый снегопад на тарелке: как витаминный рацион осени провоцирует боль в груди и горечь во рту
Певицу Наталью Штурм возмутило поведение Дмитрия Диброва
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.