Папа римский рекомендует: 4 фильма, которые вернут веру в человечество

Папа римский Лев XIV перечислил четыре кинокартины, которые считает особенно важными. Понтифик выбрал фильмы, поднимающие темы человечности и морального выбора.

Фото: commons.wikimedia.org by Edgar Beltrán, The Pillar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Папа Римский Лев 14

Как пишет Variety, первой в списке стала классическая лента Фрэнка Капры "Эта замечательная жизнь". Картина рассказывает историю встречи человека с ангелом-хранителем в канун Рождества.

Также папа выделил драму "Обыкновенные люди" Роберта Редфорда. Фильм показывает, как семья переживает последствия трагического события.

Две другие картины связаны с периодом Второй мировой войны. Понтифик упомянул мюзикл "Звуки музыки" и трагикомедию "Жизнь прекрасна".

Особое внимание папа уделил фильму Роберто Бениньи, где главный герой создаёт для сына иллюзию игры в концлагере. Эта картина демонстрирует силу родительской любви в самых тяжёлых обстоятельствах.