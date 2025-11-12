Папа римский рекомендует: 4 фильма, которые вернут веру в человечество

Папа римский Лев XIV перечислил четыре кинокартины, которые считает особенно важными. Понтифик выбрал фильмы, поднимающие темы человечности и морального выбора.
Как пишет Variety, первой в списке стала классическая лента Фрэнка Капры "Эта замечательная жизнь". Картина рассказывает историю встречи человека с ангелом-хранителем в канун Рождества.
Также папа выделил драму "Обыкновенные люди" Роберта Редфорда. Фильм показывает, как семья переживает последствия трагического события.
Две другие картины связаны с периодом Второй мировой войны. Понтифик упомянул мюзикл "Звуки музыки" и трагикомедию "Жизнь прекрасна".
Особое внимание папа уделил фильму Роберто Бениньи, где главный герой создаёт для сына иллюзию игры в концлагере. Эта картина демонстрирует силу родительской любви в самых тяжёлых обстоятельствах.
