Опубликован рейтинг лучших ролей Леонардо ДиКаприо: какой проект занял первое место и почему

Авторитетное издание Variety опубликовало список лучших актёрских работ Леонардо ДиКаприо. Рейтинг составлен в честь 51-го дня рождения голливудской звезды.
Первое место заняла роль Рика Далтона в фильме "Однажды… в Голливуде". Журналисты отметили самоиронию актёра и химию с Брэдом Питтом.
Вторую позицию получила работа в "Отступниках", третью — в "Волке с Уолл-Стрит". Всего в список вошли 22 кинокартины.
В топ-10 также попали "Выживший", "Убийцы цветочной луны" и "Поймай меня, если сможешь". Рейтинг охватывает разные периоды творчества актёра.
Легендарный "Титаник" занял в списке 12-ю строчку. Составители топа учитывали как коммерческий успех, так и актёрское мастерство.
Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.