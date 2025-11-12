Опубликован рейтинг лучших ролей Леонардо ДиКаприо: какой проект занял первое место и почему

Variety составил рейтинг лучших ролей Леонардо ДиКаприо

Авторитетное издание Variety опубликовало список лучших актёрских работ Леонардо ДиКаприо. Рейтинг составлен в честь 51-го дня рождения голливудской звезды.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Леонардо Ди Каприо

Первое место заняла роль Рика Далтона в фильме "Однажды… в Голливуде". Журналисты отметили самоиронию актёра и химию с Брэдом Питтом.

Вторую позицию получила работа в "Отступниках", третью — в "Волке с Уолл-Стрит". Всего в список вошли 22 кинокартины.

В топ-10 также попали "Выживший", "Убийцы цветочной луны" и "Поймай меня, если сможешь". Рейтинг охватывает разные периоды творчества актёра.

Легендарный "Титаник" занял в списке 12-ю строчку. Составители топа учитывали как коммерческий успех, так и актёрское мастерство.