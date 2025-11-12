Инес де Рамон в панике: суды с Джоли подрывают здоровье Брэда Питта – детали

Здоровье Брэда Питта вызывает опасения у Инес де Рамон

Кино

Затяжной конфликт с Анджелиной Джоли отражается на состоянии Брэда Питта. Новая возлюбленная актёра Инес де Рамон серьёзно обеспокоена его здоровьем.

Фото: commons.wikimedia.org by Aubrey Gemignani, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брэд Питт

Источник издания RadarOnline утверждает, что судебные процессы с бывшей супругой истощили психические и физические силы Питта. Его партнёрша наблюдает негативные изменения в его поведении.

"Инес видит, как эта бесконечная борьба изматывает Брэда. Она восхищается его решимостью, но это её глубоко беспокоит", — сообщил инсайдер.

Любое обсуждение судебных тяжб с Джоли кардинально меняет настроение актёра. Де Рамон сравнивает это состояние с "боевым режимом".

По словам источника, текущая ситуация создаёт напряжение в отношениях пары. Инес опасается, что продолжающийся конфликт может негативно сказаться на их романе.