Инес де Рамон в панике: суды с Джоли подрывают здоровье Брэда Питта – детали

Затяжной конфликт с Анджелиной Джоли отражается на состоянии Брэда Питта. Новая возлюбленная актёра Инес де Рамон серьёзно обеспокоена его здоровьем.
Источник издания RadarOnline утверждает, что судебные процессы с бывшей супругой истощили психические и физические силы Питта. Его партнёрша наблюдает негативные изменения в его поведении.
"Инес видит, как эта бесконечная борьба изматывает Брэда. Она восхищается его решимостью, но это её глубоко беспокоит", — сообщил инсайдер.
Любое обсуждение судебных тяжб с Джоли кардинально меняет настроение актёра. Де Рамон сравнивает это состояние с "боевым режимом".
По словам источника, текущая ситуация создаёт напряжение в отношениях пары. Инес опасается, что продолжающийся конфликт может негативно сказаться на их романе.
