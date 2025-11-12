Асмус с иронией напомнила о скандальной роли: почему эпизод из Текста до сих пор обсуждают

Кристина Асмус обратилась к памяти о своей самой обсуждаемой роли. Актриса опубликовала в соцсетях фрагмент из фильма "Текст" с ироничным комментарием.
Видео сопровождалось подписью: "Ты ей слово, а она тебе — "Теееекст". Публикация отсылает к сцене, вызвавшей широкий резонанс в 2019 году.
"Смелая девочка", — прокомментировала публикацию коллега Асмус Евгения Малахова.
Роль в экранизации романа Глуховского* принесла актрисе не только признание. После выхода картины её подвергли волне критики из-за откровенных сцен.
Несмотря на это, проект укрепил профессиональный статус Асмус. Актриса была номинирована на "Золотого орла", а картина получила положительные отзывы кинокритиков.
Также в своих соцсетях артистка поделилась деталями съёмочного процесса проекта "Холоп-3". Она подробно рассказала о полученных травмах.
* Дмитрий Глуховский признан в России иностранным агентом по решению Минюста
