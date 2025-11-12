Богатырёв подал на развод с Арнтгольц: почему распался брак после пяти лет

Актёр Марк Богатырёв инициировал бракоразводный процесс с супругой, актрисой Татьяной Арнтгольц. Заявление подано в Лефортовский суд Москвы после пяти лет брака.
Истцом по делу выступил сам Богатырёв. Рассмотрением займётся мировой судья 406-го участка Нижегородского района.
"Именно актёр стал инициатором развода", — сообщает mk.ru со ссылкой на свои источники.
Пара поженилась в 2020 году, а в 2021-м у них родился сын Данила. У Арнтгольц также есть дочь от предыдущего брака с Иваном Жидковым.
Слухи о проблемах в отношениях появлялись ранее. В прошлом году Богатырёва видели в московском баре с другой женщиной без обручального кольца.
