Богатырёв подал на развод с Арнтгольц: почему распался брак после пяти лет

Актёр Марк Богатырёв решил развестись с Татьяной Арнтгольц

Актёр Марк Богатырёв инициировал бракоразводный процесс с супругой, актрисой Татьяной Арнтгольц. Заявление подано в Лефортовский суд Москвы после пяти лет брака.

Фото: instagram by личный аккаунт Марка Богатырёва в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марк Богатырёв

Истцом по делу выступил сам Богатырёв. Рассмотрением займётся мировой судья 406-го участка Нижегородского района.

"Именно актёр стал инициатором развода", — сообщает mk.ru со ссылкой на свои источники.

Пара поженилась в 2020 году, а в 2021-м у них родился сын Данила. У Арнтгольц также есть дочь от предыдущего брака с Иваном Жидковым.

Слухи о проблемах в отношениях появлялись ранее. В прошлом году Богатырёва видели в московском баре с другой женщиной без обручального кольца.