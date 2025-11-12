Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гусеницы листовертки повреждают листья жимолости — агрономы
Лидерство авторынка перешло от продаж к технологиям — аналитики
Батареи огненные, а в квартире — лёд: куда на самом деле уходит всё тепло
Выявлен риск отравления при употреблении икры речных рыб
В России предложили ввести цифровой идентификатор по телефону
Секреты воспитания от принца Уильяма: почему мобильные телефоны под строгим запретом
Собаки не любят прикосновений к голове — зоопсихологи
Эстетика нулевых захватила тренды 2025 года — стилисты
Специалисты рассказали, как безопасно точить ножи дома

Раскрыты детали наследства Владимира Симонова: кому достанется недвижимость актёра

Наследство Владимира Симонова перейдёт его детям
0:52
Кино

Имущество Владимира Симонова перейдёт к наследникам первой очереди. Актёр скончался 8 ноября в возрасте 68 лет.

Владимир Симонов
Фото: Mos.ru by Денис Гришкин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Симонов

Основной собственностью была квартира на Смоленской улице в историческом здании. Недвижимость создали из двух коммунальных квартир.

В наследство также входят два загородных дома в Красногорске и коллекция автомобилей.

"Точно знаю, что одну из этих дач активно сдавала одно время знакомая Владимира, выпускница ГИТИСа. Дача тоже приносила доход", — сообщил собеседник издания mk.ru.

Поскольку завещание не составлено, имущество разделят между детьми.

По информации окружения актёра, конфликтов между наследниками не ожидают. Дети поддерживают друг с другом хорошие отношения.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Домашние животные
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Красота и стиль
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Новости спорта
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Последние материалы
Батареи огненные, а в квартире — лёд: куда на самом деле уходит всё тепло
Выявлен риск отравления при употреблении икры речных рыб
В России предложили ввести цифровой идентификатор по телефону
Секреты воспитания от принца Уильяма: почему мобильные телефоны под строгим запретом
Собаки не любят прикосновений к голове — зоопсихологи
Эстетика нулевых захватила тренды 2025 года — стилисты
Специалисты рассказали, как безопасно точить ножи дома
Роза Сябитова раскрыла соглашение с дочерью о втором ребёнке
В России представлен Belgee X70 с турбомотором и полным приводом
Врачи объяснили, кому нельзя употреблять мёд даже в малых дозах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.