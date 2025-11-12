Раскрыты детали наследства Владимира Симонова: кому достанется недвижимость актёра

Имущество Владимира Симонова перейдёт к наследникам первой очереди. Актёр скончался 8 ноября в возрасте 68 лет.
Основной собственностью была квартира на Смоленской улице в историческом здании. Недвижимость создали из двух коммунальных квартир.
В наследство также входят два загородных дома в Красногорске и коллекция автомобилей.
"Точно знаю, что одну из этих дач активно сдавала одно время знакомая Владимира, выпускница ГИТИСа. Дача тоже приносила доход", — сообщил собеседник издания mk.ru.
Поскольку завещание не составлено, имущество разделят между детьми.
По информации окружения актёра, конфликтов между наследниками не ожидают. Дети поддерживают друг с другом хорошие отношения.
