Роскошный подарок после развода: Ефремов поразил Кругликову щедростью

0:54
Кино

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов завершил имущественный спор с бывшей супругой. Он передал в собственность Софье Кругликовой квартиру в престижном районе Москвы.

Михаил Ефремов
Фото: wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Михаил Ефремов

Речь идёт о шестикомнатной квартире в Хамовниках, в Плотниковом переулке. Артист приобрёл это жильё площадью 150 квадратных метров ещё в 2011 году.

"Эксперты оценивают стоимость данного объекта в 140 миллионов рублей", — сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на собственные источники.

Помимо этого, Кругликовой отошла половина другой квартиры — на Тверской улице. Эту недвижимость Ефремов унаследовал от родственника в прошлом году.

Теперь бывшие супруги стали совладельцами этого жилья. Его рыночная цена, по оценкам, достигает 90 миллионов рублей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
