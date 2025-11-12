Роскошный подарок после развода: Ефремов поразил Кругликову щедростью

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов завершил имущественный спор с бывшей супругой. Он передал в собственность Софье Кругликовой квартиру в престижном районе Москвы.
Речь идёт о шестикомнатной квартире в Хамовниках, в Плотниковом переулке. Артист приобрёл это жильё площадью 150 квадратных метров ещё в 2011 году.
"Эксперты оценивают стоимость данного объекта в 140 миллионов рублей", — сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на собственные источники.
Помимо этого, Кругликовой отошла половина другой квартиры — на Тверской улице. Эту недвижимость Ефремов унаследовал от родственника в прошлом году.
Теперь бывшие супруги стали совладельцами этого жилья. Его рыночная цена, по оценкам, достигает 90 миллионов рублей.
