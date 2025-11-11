Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные предупреждают: в Антарктиде появится огромная дыра
Теледоктор Александр Мясников отказался работать в США
Салат "Скандинавская сказка" сохраняет вкус до двух суток
От чайной ложки до остановки сердца: чем опасен модный мёд для потенции из онлайн-витрин
Смесь колы, соды и соли эффективно удаляет нагар со сковороды
Темные оттенки в саду: растения с почти черными листьями, наполняющие сад загадочной атмосферой
Питание и стресс влияют на выпадение шерсти у кошек — ветеринары
Звёзды под капельницей: зачем Александр Емельяненко лёг в рехаб вместе с Волочковой
Эта программа разрушает барьеры: руки становятся сильнее с каждой неделей

Новый сериал Робин Гуд раскритиковали за ошибки: почему зрители возмущены трактовкой истории

Сериал "Робин Гуд" раскритиковали за исторические неточности
1:19
Кино

В США стартовала телеадаптация легенды о Робин Гуде от студии MGM. Несмотря на солидный бюджет и качественное производство, проект столкнулся с негативной реакцией части аудитории.

Ретро кинокамера
Фото: unsplash by Jeremy Yap is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ретро кинокамера

Основные претензии касаются исторических несоответствий в сценарии. Сериал ошибочно утверждает, что христианство пришло в Англию с норманнским завоеванием 1066 года, хотя фактически это произошло на пять столетий раньше.

"Изображать саксов при Генрихе II язычниками — это вопиющее историческое оскорбление и невежество. К XII веку саксы были набожными христианами, полностью интегрированными в Церковь", — отмечают критики в обзорах на IMDb.

Средний рейтинг шоу на популярном агрегаторе составляет 6,3 балла из 10. Многие зрители также выражают недоумение по поводу расового разнообразия в актёрском составе, не соответствующего историческому контексту средневековой Англии.

По мнению критикующих, создатели пренебрегли базовыми историческими фактами ради современных нарративов. Это вызвало дискуссию о балансе между художественным вымыслом и достоверностью в исторических проектах.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Наука и техника
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Колье за 16,5 млн и признания в любви: Ксения Собчак отпраздновала 44-летие с королевским размахом
Шоу-бизнес
Колье за 16,5 млн и признания в любви: Ксения Собчак отпраздновала 44-летие с королевским размахом
Не навоз и не компост: осенний трюк с картоном удивит даже бывалых дачников
Садоводство, цветоводство
Не навоз и не компост: осенний трюк с картоном удивит даже бывалых дачников
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Последние материалы
Дочь Андрея Кончаловского вышла замуж без пышного торжества
Косметологи назвали главный тренд в уходе за кожей
Стоимость замены бокового стекла выше из-за сложности установки
Когда теплица превращается в баню: один приём спасает томаты от гибели на жаре
Обезболивающие стали как жвачка: привычка глотать таблетки заканчивается токсическим гепатитом
Запекаем квашеную капусту по-новому: густое рагу, которое становится вкуснее на следующий день
Военная пенсия: как стаж и звание влияют на размер выплат
Кошки улучшают настроение и снимают стресс у владельцев
Дибров под прицелом: как Полина Диброва отреагировала на пикантные кадры с бывшим мужем
Снежное утепление полов повышает температуру в доме на 5°C
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.