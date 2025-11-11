Новый сериал Робин Гуд раскритиковали за ошибки: почему зрители возмущены трактовкой истории

В США стартовала телеадаптация легенды о Робин Гуде от студии MGM. Несмотря на солидный бюджет и качественное производство, проект столкнулся с негативной реакцией части аудитории.

Фото: unsplash by Jeremy Yap is licensed under Free to use under the Unsplash License Ретро кинокамера

Основные претензии касаются исторических несоответствий в сценарии. Сериал ошибочно утверждает, что христианство пришло в Англию с норманнским завоеванием 1066 года, хотя фактически это произошло на пять столетий раньше.

"Изображать саксов при Генрихе II язычниками — это вопиющее историческое оскорбление и невежество. К XII веку саксы были набожными христианами, полностью интегрированными в Церковь", — отмечают критики в обзорах на IMDb.

Средний рейтинг шоу на популярном агрегаторе составляет 6,3 балла из 10. Многие зрители также выражают недоумение по поводу расового разнообразия в актёрском составе, не соответствующего историческому контексту средневековой Англии.

По мнению критикующих, создатели пренебрегли базовыми историческими фактами ради современных нарративов. Это вызвало дискуссию о балансе между художественным вымыслом и достоверностью в исторических проектах.