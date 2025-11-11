Советская классика на новый лад: почему ремейки стали золотой жилой в кино

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:54
Кино

Режиссёр Павел Лунгин спрогнозировал коммерческий успех сериала-ремейка "Москва слезам не верит". Он объяснил причины востребованности подобных проектов.

Павел Лунгин
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Павел Лунгин

По мнению Лунгина, известное название гарантирует зрительский интерес к новой версии. Ажиотаж вокруг сравнения с оригиналом обеспечит создателям финансовый результат.

"Это чисто рекламная вещь, потому что жажда денег: всё-таки капитализм — это капитализм. Почему так любят "чебурашить", потому что так много вдруг с неба — ты подходишь к машине, опускаешь туда четвертак, и тебе сыплются монеты", — заявил режиссер в беседе с корреспондентом ТАСС.

Помимо этого, Лунгин считает обращение к советской классике характерной чертой современного кинопроизводства. Он видит в этом закономерность рыночных отношений в культурной сфере.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018.

