Советская классика на новый лад: почему ремейки стали золотой жилой в кино

Режиссёр Павел Лунгин спрогнозировал коммерческий успех сериала-ремейка "Москва слезам не верит". Он объяснил причины востребованности подобных проектов.
По мнению Лунгина, известное название гарантирует зрительский интерес к новой версии. Ажиотаж вокруг сравнения с оригиналом обеспечит создателям финансовый результат.
"Это чисто рекламная вещь, потому что жажда денег: всё-таки капитализм — это капитализм. Почему так любят "чебурашить", потому что так много вдруг с неба — ты подходишь к машине, опускаешь туда четвертак, и тебе сыплются монеты", — заявил режиссер в беседе с корреспондентом ТАСС.
Помимо этого, Лунгин считает обращение к советской классике характерной чертой современного кинопроизводства. Он видит в этом закономерность рыночных отношений в культурной сфере.
