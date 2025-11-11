Южный Парк уже не тот: создатели раскрыли причину политического поворота

Создатели мультсериала "Южный Парк" Мэтт Стоун и Трэй Паркер объяснили увеличение политического контента в шоу. В интервью New York Times они рассказали о трансформации подходов к созданию юмора.
По словам авторов, политика стала неотъемлемой частью популярной культуры. Это сделало невозможным её игнорирование в современном медиапространстве.
"Как будто правительство постоянно перед вашим лицом, куда бы вы ни посмотрели. Будь то реальное правительство или подкастеры, блогеры в TikTok, YouTube — всё стало политическим, потому что она стала чем-то большим. Теперь это поп-культура", — пояснил Паркер.
В настоящее время Стоун и Паркер работают над 28 сезоном проекта. Следующий эпизод мультсериала выйдет в эфир 13 ноября.
Шоу "Южный Парк" выходит с 1997 года и стало одним из самых долгоиграющих анимационных проектов на американском телевидении. Его создатели регулярно становятся лауреатами престижных телевизионных премий.
