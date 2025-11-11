Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Создатели "Южного Парка" объяснили политизацию шоу
Старый мотор побеждает молодого соперника: как восьмиклапанный ВАЗ оказался практичнее умного собрата
Дерматологи указали продукты, повышающие коллаген
Мшанка шиловидная — идеальная замена газону без стрижки
Терапевт Чернышова назвала основу здоровья суставов
Ветклиники 1 января переполнены: главная ошибка почти всех хозяев в новогоднюю ночь
Дайте баллон кислорода: какой момент на пути к Эвересту Боня назвала самым тяжёлым
Тренды онлайн-шопинга: цены на одежду и обувь рухнули
Этот зелёный порошок — обманчиво простой убийца хандры и лишнего веса: как матча работает на два фронта

Охлобыстин порекомендовал фильмы для молодёжи: что вошло в его список

Охлобыстин назвал главные российские фильмы для подростков
1:05
Кино

Актёр Иван Охлобыстин предложил список фильмов для формирования мировоззрения российских подростков. Он отметил особую роль классиков отечественного кинематографа.

Иван Охлобытин
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иван Охлобытин

В обязательную программу вошли работы Тарковского, Михалкова и Захарова. В интервью ТАСС Охлобыстин выделил как глубокие философские картины, так и доброе кино.

"Из российского кинематографа я бы обязательно показывал "Андрея Рублёва" Тарковского, "Неоконченную пьесу для механического пианино" Михалкова. Как ни странно, сюда же можно добавить фильмы "Тот самый Мюнхгаузен" и "Обыкновенное чудо" Марка Захарова", — пояснил актер.

Охлобыстин поделился личным опытом приобщения детей к искусству. Он загрузил на смартфоны наследников классические киноленты вместо развлекательного контента.

Актёр убеждён, что качественное кино способно заложить нравственные основы. Он рекомендует сознательно подходить к формированию медиапространства для подрастающего поколения.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Недвижимость
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Экономика и бизнес
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Последние материалы
Старый мотор побеждает молодого соперника: как восьмиклапанный ВАЗ оказался практичнее умного собрата
Дерматологи указали продукты, повышающие коллаген
Мшанка шиловидная — идеальная замена газону без стрижки
Терапевт Чернышова назвала основу здоровья суставов
Ветклиники 1 января переполнены: главная ошибка почти всех хозяев в новогоднюю ночь
Дайте баллон кислорода: какой момент на пути к Эвересту Боня назвала самым тяжёлым
Тренды онлайн-шопинга: цены на одежду и обувь рухнули
Этот зелёный порошок — обманчиво простой убийца хандры и лишнего веса: как матча работает на два фронта
Мы их не знаем: России более неинтересно сотрудничество с ЕС в области рыболовства
Каша, которая пахнет детством: приём, который меняет вкус гречки до неузнаваемости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.