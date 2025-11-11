Охлобыстин порекомендовал фильмы для молодёжи: что вошло в его список

Актёр Иван Охлобыстин предложил список фильмов для формирования мировоззрения российских подростков. Он отметил особую роль классиков отечественного кинематографа.
В обязательную программу вошли работы Тарковского, Михалкова и Захарова. В интервью ТАСС Охлобыстин выделил как глубокие философские картины, так и доброе кино.
"Из российского кинематографа я бы обязательно показывал "Андрея Рублёва" Тарковского, "Неоконченную пьесу для механического пианино" Михалкова. Как ни странно, сюда же можно добавить фильмы "Тот самый Мюнхгаузен" и "Обыкновенное чудо" Марка Захарова", — пояснил актер.
Охлобыстин поделился личным опытом приобщения детей к искусству. Он загрузил на смартфоны наследников классические киноленты вместо развлекательного контента.
Актёр убеждён, что качественное кино способно заложить нравственные основы. Он рекомендует сознательно подходить к формированию медиапространства для подрастающего поколения.
