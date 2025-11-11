Сидни Суини рассказала, как меняла тело для ролей: испытание на прочность

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
1:15
Кино

Сидни Суини пережила сложный период физических и психологических изменений при подготовке к съёмкам. Актрисе потребовалось сначала набрать вес для биографической картины "Кристи", а затем быстро похудеть для продолжения "Эйфории".

Сидни Суини
Фото: commons.wikimedia.org by Toglenn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сидни Суини

Для роли боксёра Кристи Мартин звезда три месяца тренировалась трижды в день. Она специально набрала 13,6 килограммов, используя калорийные перекусы вроде замороженных бутербродов с джемом.

Спустя несколько недель перед актрисой встала обратная задача. Для возвращения к роли Кэсси Ховард в третьем сезоне "Эйфории" ей потребовалось сбросить весь набранный вес всего за семь недель.

"Это был определённо психологический вызов, почти как физическая ломка — я испытывала странное снижение серотонина из-за отказа от тренировок", — призналась Суини в интервью Daily Mail.

Несмотря на трудности, актриса отметила, что в период интенсивных тренировок чувствовала себя максимально сильной и полной энергии. Такой резкий переход между физическими состояниями стал одним из самых сложных профессиональных испытаний в её карьере.

Популярное
