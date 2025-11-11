Сидни Суини рассказала, как меняла тело для ролей: испытание на прочность

Сидни Суини пережила сложный период физических и психологических изменений при подготовке к съёмкам. Актрисе потребовалось сначала набрать вес для биографической картины "Кристи", а затем быстро похудеть для продолжения "Эйфории".
Для роли боксёра Кристи Мартин звезда три месяца тренировалась трижды в день. Она специально набрала 13,6 килограммов, используя калорийные перекусы вроде замороженных бутербродов с джемом.
Спустя несколько недель перед актрисой встала обратная задача. Для возвращения к роли Кэсси Ховард в третьем сезоне "Эйфории" ей потребовалось сбросить весь набранный вес всего за семь недель.
"Это был определённо психологический вызов, почти как физическая ломка — я испытывала странное снижение серотонина из-за отказа от тренировок", — призналась Суини в интервью Daily Mail.
Несмотря на трудности, актриса отметила, что в период интенсивных тренировок чувствовала себя максимально сильной и полной энергии. Такой резкий переход между физическими состояниями стал одним из самых сложных профессиональных испытаний в её карьере.
