Южнокорейский актер О Ён Су оправдан по делу о сексуальных домогательствах. Апелляционный суд отменил предыдущий приговор, вынесенный судом низшей инстанции.
Ранее актёра приговорили к восьми месяцам тюрьмы условно за якобы совершённые в 2017 году действия в отношении участницы театральной труппы. Обвинение настаивало на реальном сроке.
"Потерпевшая неохотно согласилась на предложение подсудимого обняться, и действие было совершено. Интенсивность объятий и специфический характер акта чётко не установлены", — пояснила позицию суда Korea JoongAng Daily.
На протяжении всего процесса 80-летний актёр, звезда нашумевшего сериала "Игра в кальмара", настаивал на своей невиновности. Он утверждал, что не совершал ничего предосудительного.
"80 лет жизни рухнули в одно мгновение. Пожалуйста, позвольте мне вернуться на своё законное место", — обращался О Ен Су к суду во время разбирательств.
Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров.