Звезду Игры в кальмара оправдали по делу о домогательствах: почему суд изменил решение

Южнокорейский актер О Ён Су оправдан по делу о сексуальных домогательствах. Апелляционный суд отменил предыдущий приговор, вынесенный судом низшей инстанции.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Netflix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кадр из тизера сериала "Игра в кальмара"

Ранее актёра приговорили к восьми месяцам тюрьмы условно за якобы совершённые в 2017 году действия в отношении участницы театральной труппы. Обвинение настаивало на реальном сроке.

"Потерпевшая неохотно согласилась на предложение подсудимого обняться, и действие было совершено. Интенсивность объятий и специфический характер акта чётко не установлены", — пояснила позицию суда Korea JoongAng Daily.

На протяжении всего процесса 80-летний актёр, звезда нашумевшего сериала "Игра в кальмара", настаивал на своей невиновности. Он утверждал, что не совершал ничего предосудительного.