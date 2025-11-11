Фильм Сидни Суини провалился в прокате: почему актриса всё равно им гордится

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:00
Кино

Байопик "Кристи" с Сидни Суини в главной роли показал один из худших стартов в современном кинопрокате. За первые выходные в США картина заработала лишь 1,3 миллиона долларов.

Сидни Суини
Фото: commons.wikimedia.org by Jay Dixit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сидни Суини

Несмотря на скромные кассовые сборы, актриса осталась довольна работой над проектом. Она подчеркнула, что создатели преследовали иные цели, нежели коммерческий успех.

"Мы создаём искусство не ради цифр, а ради его влияния. Я безмерно горжусь этим фильмом", — заявила Суини.

Картина рассказывает историю Кристин Мартин — первой женщины, подписавшей контракт с промоутером Доном Кингом. Эту боксёршу часто называют женской версией Рокки за её спортивные достижения и силу духа.

Для самой Суини эта работа стала особенной, несмотря на провальные показатели в прокате. Актриса назвала проект одной из величайших работ в своей карьере.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
