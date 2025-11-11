Байопик "Кристи" с Сидни Суини в главной роли показал один из худших стартов в современном кинопрокате. За первые выходные в США картина заработала лишь 1,3 миллиона долларов.
Несмотря на скромные кассовые сборы, актриса осталась довольна работой над проектом. Она подчеркнула, что создатели преследовали иные цели, нежели коммерческий успех.
"Мы создаём искусство не ради цифр, а ради его влияния. Я безмерно горжусь этим фильмом", — заявила Суини.
Картина рассказывает историю Кристин Мартин — первой женщины, подписавшей контракт с промоутером Доном Кингом. Эту боксёршу часто называют женской версией Рокки за её спортивные достижения и силу духа.
Для самой Суини эта работа стала особенной, несмотря на провальные показатели в прокате. Актриса назвала проект одной из величайших работ в своей карьере.
Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров.