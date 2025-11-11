Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Фильм Сидни Суини провалился в прокате: почему актриса всё равно им гордится
От маленькой луковицы до цветочного фейерверка: простой способ вырастить гиацинты к празднику
Тропики на тарелке: ресторанный эффект без суеты и сложностей — 20 минут украшение праздника готово
Плачу в подушку: как Оксана Самойлова переживает развод с Джиганом
В Госдуме отреагировали на сообщения о подготовке британского спецназа к рейдам у берегов России
Красивые волосы начинаются не с корней, а с того, что под ними: простая истина, которую забыли
Забудьте про хлеб и масло: новая закуска со шпротами покорит гостей с первого укуса
Рай требует дисциплины: ошибки туристов, которые превращают Мальдивы в испытание
Скандал или искусство? Откровенный наряд Лолиты расколол фанатов

Леонардо ДиКаприо назвал лучший фильм Кристофера Нолана: это не Начало

1:02
Кино

Леонардо ДиКаприо определился с любимой картиной в фильмографии Кристофера Нолана. Несмотря на совместную работу над "Началом", актёр отдал предпочтение другой ленте режиссёра.

Кристофер Нолан
Фото: commons.wikimedia.org by Cristiano Betta, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кристофер Нолан

Свой выбор он остановил на "Тёмном рыцаре" — истории противостояния Бэтмена и Джокера. Это тем более интересно, что сам ДиКаприо сыграл в ноланковском "Начале" главную роль.

Тему продолжил Бенисио Дель Торо, который также присутствовал на беседе с изданием Collider. Он присоединился к мнению коллеги, назвав "Тёмного рыцаря" своим фаворитом.

Затем актёрам предложили выбрать лучшие фильмы Стивена Спилберга. ДиКаприо без колебаний назвал "Челюсти", в то время как Дель Торо отдал предпочтение "Инопланетянину".

Таким образом, даже среди коллег по профессии нет единого мнения о лучших работах великих режиссёров. Каждый выбирает то, что находит отклик именно в его восприятии кинематографа.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
