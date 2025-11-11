Леонардо ДиКаприо назвал лучший фильм Кристофера Нолана: это не Начало

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

Леонардо ДиКаприо определился с любимой картиной в фильмографии Кристофера Нолана. Несмотря на совместную работу над "Началом", актёр отдал предпочтение другой ленте режиссёра.

Фото: commons.wikimedia.org by Cristiano Betta, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кристофер Нолан

Свой выбор он остановил на "Тёмном рыцаре" — истории противостояния Бэтмена и Джокера. Это тем более интересно, что сам ДиКаприо сыграл в ноланковском "Начале" главную роль.

Тему продолжил Бенисио Дель Торо, который также присутствовал на беседе с изданием Collider. Он присоединился к мнению коллеги, назвав "Тёмного рыцаря" своим фаворитом.

Затем актёрам предложили выбрать лучшие фильмы Стивена Спилберга. ДиКаприо без колебаний назвал "Челюсти", в то время как Дель Торо отдал предпочтение "Инопланетянину".

Таким образом, даже среди коллег по профессии нет единого мнения о лучших работах великих режиссёров. Каждый выбирает то, что находит отклик именно в его восприятии кинематографа.