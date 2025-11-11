Насмешки и пародии: как Анна Пересильд переживает обрушившуюся критику

Анна Пересильд публично отреагировала на массовую критику в свой адрес. Поводом стал выход фильма "Алиса в Стране чудес", где шестнадцатилетняя актриса исполнила главную роль.
Картина столкнулась с волной негатива в интернете. Зрители критиковали костюмы и сценарий, но основное внимание досталось самой Пересильд. Пользователи сомневались в её актерских способностях, отмечая излишнюю сдержанность.
На этом фоне в Сети появились сотни пародий и грубых высказываний. Рейтинг фильма на популярных платформах упал до минимальных значений.
Под видео в TikTok, где блогерша задавалась вопросом о самочувствии актрисы, появился личный комментарий Пересильд.
"Я себя отлично чувствую!" — написала она.
В своих социальных сетях звезда предпочитает делать акцент на успехах проекта. На днях "Алиса в Стране чудес" преодолела рубеж в один миллиард рублей сборов, о чём актриса и сообщила подписчикам.
Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров.