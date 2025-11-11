Насмешки и пародии: как Анна Пересильд переживает обрушившуюся критику

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:05
Кино

Анна Пересильд публично отреагировала на массовую критику в свой адрес. Поводом стал выход фильма "Алиса в Стране чудес", где шестнадцатилетняя актриса исполнила главную роль.

Анна Пересильд
Фото: СТС by Кино в деталях, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Пересильд

Картина столкнулась с волной негатива в интернете. Зрители критиковали костюмы и сценарий, но основное внимание досталось самой Пересильд. Пользователи сомневались в её актерских способностях, отмечая излишнюю сдержанность.

На этом фоне в Сети появились сотни пародий и грубых высказываний. Рейтинг фильма на популярных платформах упал до минимальных значений.

Под видео в TikTok, где блогерша задавалась вопросом о самочувствии актрисы, появился личный комментарий Пересильд.

"Я себя отлично чувствую!" — написала она.

В своих социальных сетях звезда предпочитает делать акцент на успехах проекта. На днях "Алиса в Стране чудес" преодолела рубеж в один миллиард рублей сборов, о чём актриса и сообщила подписчикам.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
