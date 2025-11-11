Рождественский сюрприз от Меган Маркл: все детали нового проекта на Netflix

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Герцогиня Сассекская Меган Маркл анонсировала рождественский телевизионный спешл. Проект под названием "With Love, Meghan. Holiday Celebration" выйдет на платформе Netflix третьего декабря, о чём Маркл сообщила в своём Instagram*.

Меган Маркл
Фото: commons.wikimedia.org by Fuzheado, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Меган Маркл

Стриминговый сервис приглашает зрителей присоединиться к герцогине в её калифорнийском доме в Монтесито.

"Окунитесь в волшебное праздничное торжество, где Меган поделится своими секретами, чтобы сделать этот сезон по-настоящему незабываемым", — отмечается в анонсе от Netflix.

Этот спешл стал логичным развитием её лайфстайл-бренда "С любовью, Меган". В текущем году на Netflix уже вышли два сезона её шоу, а в октябре герцогиня представила парфюм с ароматом, напоминающим о её свадьбе.

Новый проект также появляется на фоне слухов о возможном возвращении Маркл в актёрскую профессию. В ноябре СМИ сообщали, что её видели на съемочной площадке нового фильма с участием Бри Ларсон и Лили Коллинз.

* соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена

