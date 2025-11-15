Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Леонардо Ди Каприо ел сырое мясо, чтобы вжиться в роль
Дефицит витамина D выражается в слабости и сонливости — доцент Волгина
С такой ставкой нужно ускорить выплаты по ипотеке — финансист Андрюшкин
Комплекс Плеяд растянут на тысячи световых лет — вывод исследования
Упражнения для шеи снизили частоту болей у офисных работников — врачи
Коллагеновые лампы улучшили упругость кожи — бьюти-эксперт Юлианна Винер
Кошки царапают одеяло чтобы разбудить хозяина — ветеринары
Укрепление мышц бедра улучшает здоровье коленных суставов — рекомендации тренеров
Аукцион продал редкий кулон Наполеона значительно выше оценки — коллекционеры

Когда итальянец дирижировал Арктикой: в советском кино осталась музыка Морриконе — но её не услышали

Музыка Эннио Морриконе не вошла в фильм Красная палатка
4:13
Кино

В этом месяце могло бы исполниться 97 лет Эннио Морриконе — композитору, который в трёх нотах умел передать и одиночество, и бесконечность. Его темы звучали в вестернах Леоне, фильмах Тарантино, итальянских триллерах и американских драмах. Но мало кто знает: Морриконе однажды написал музыку и для советского кино. Правда, услышать её в СССР почти никто не смог.

Эннио Морриконе
Фото: flickr.com by Gonzalo Tello, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Эннио Морриконе

Фильм, который объединил полмира

"Красная палатка" Михаила Калатозова вышла в 1969 году. Это был масштабный советско-итальянский проект, посвящённый трагической экспедиции итальянского авиаконструктора Умберто Нобиле. Его дирижабль "Италия" потерпел крушение при возвращении с Северного полюса, и команда неделями дрейфовала на льдине в ожидании спасения.

Операция по поиску выживших стала одной из самых известных в XX веке — в ней погиб легендарный полярник Руаль Амундсен, а спасение завершил советский ледокол "Красин".

Картина стала символом "тёплой оттепели": впервые западная сторона полностью финансировала советский фильм. На съёмках "Мосфильма" работали итальянцы, британцы и норвежцы, а актёрский состав мог соперничать с голливудским — Шон Коннери, Клаудия Кардинале, Питер Финч, Юрий Соломин, Никита Михалков, Донатас Банионис, Борис Хмельницкий и Юрий Визбор.

Холод, голод и белый медведь

Съёмки велись в экстремальных условиях — от Подмосковья до ледяной Земли Франца-Иосифа. Актёры часами стояли в снегу, терпели холод и голод. Юрий Соломин позже рассказывал, как однажды вся группа осталась без еды и делила между собой единственную найденную конфету.

Особенно запомнился эпизод с Никитой Михалковым. Увидев белого медведя, он решил угостить его банкой сгущёнки. Зверь, однако, проявил интерес не к угощению, а к самому актёру — и Михалкову пришлось спасаться бегством на ледокол.

Две версии фильма — два мира

Главная загадка "Красной палатки" связана не с актёрами и не с экстремальными условиями, а с музыкой. Продюсер Франко Кристальди спешил закончить монтаж к международному фестивалю, но советская сторона не успевала записать саундтрек Александра Зацепина. Тогда итальянцы обратились к Эннио Морриконе.

Так появились две версии одной картины:

  • Европейская, с музыкой Морриконе — монументальной, торжественной, почти религиозной по звучанию.

  • Советская, с саундтреком Зацепина — более эмоциональной, лиричной и мелодичной.

Морриконе позже посмотрел советский вариант и прокомментировал музыку с присущим ему чувством юмора.

"Его музыка лучше, но моя дороже", — сказал Зацепин.

Международный успех и советское признание

На Западе фильм получил номинацию на "Золотой глобус" и хвалебные рецензии критиков. Для европейской аудитории это была философская притча о вине, прощении и мужестве. В СССР же "Красную палатку" воспринимали как редкий пример подлинно международного кино, где рядом с Шоном Коннери снимался Михалков, а Клаудия Кардинале шла по снегу с термосом в руках.

Две версии картины существуют до сих пор — как два взгляда на одно событие. В нашей стране звучал Зацепин, за рубежом — Морриконе. Ирония в том, что советский зритель так и не услышал единственную работу итальянского маэстро для отечественного кино.

Музыка, которая соединяет

Эннио Морриконе умел превращать тишину в эмоцию, а мелодию — в образ. Его музыка для "Красной палатки" стала ещё одним доказательством того, что искусство не знает границ. Два композитора, два стиля, две страны — но одна история, в которой встречаются холод Арктики и тепло человеческих сердец.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Медленное моргание у кошек связано с эмоциональной привязанностью
Домашние животные
Медленное моргание у кошек связано с эмоциональной привязанностью
Карстовые образования на Марсе хранят следы древней воды
Наука и техника
Карстовые образования на Марсе хранят следы древней воды
Популярное
Холодильник создаст гармонию холода и свежести: микроклимат поддержит один крошечный предмет

Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.

Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Океан заговорил голосом разума: учёные раскрыли язык существ, чья речь пугающе похожа на нашу
Камень из космоса меняет траекторию как сумасшедший: 2024 YR4 играет с Землёй в опасный чёрный ящик
Тёплая гавань для четвероногого друга: как утеплить будку, чтобы пёс легко пережил зиму
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Владельцы умиляются, а кошка страдает: главная ошибка в холодный сезон
Под пеплом древних бурь: на Марсе найдены пещеры, которые могут стать домом для людей и жизни
Тишина под капотом — надолго: три корейских кроссовера с репутацией железного характера
Тишина под капотом — надолго: три корейских кроссовера с репутацией железного характера
Последние материалы
Рост проверок фирменного рюкзака "Победы" зафиксировали эксперты по авиации
Любимый ингредиент портит смузи сильнее сахара: почему напиток теряет до 84% пользы
Музыка Эннио Морриконе не вошла в фильм Красная палатка
Запеченная свекла улучшает текстуру селедки под шубой — кулинары
Недезинфицированный погреб повышает риск порчи урожая — агрономы
Доберманы входят в число пород с повышенной агрессивностью
Народное осветление медом слегка осветляет и укрепляет волосы — парикмахеры
Юрьев-Польский продолжает привлекать туристов своей исторической архитектурой
Онлайн-тренировки становятся трендом среди женщин, отметил эксперт LEVITA
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.