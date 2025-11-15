Крики, молитвы и холод за окном: реальный случай 1949 года стал прообразом великого фильма ужасов

В основу фильма Изгоняющий дьявола легла реальная история

Фраза "основано на реальных событиях" давно потеряла вес. Её вставляют даже туда, где от правды осталась лишь пыль. Но с культовым хоррором "Изгоняющий дьявола" всё не так просто. За легендарными кадрами, демоническими криками и вращающимися головами действительно скрывается история, потрясшая Америку в конце 1940-х.

Как всё началось

Режиссёр Уильям Фридкин и писатель Уильям Питер Блэтти не выдумали историю полностью. Основа будущего фильма появилась в 1949 году, когда The Washington Post опубликовала статью под заголовком: "Священник спас мальчика, предположительно одержимого дьяволом".

Материал рассказывал о событиях, произошедших в городке Маунт-Райнер (штат Мэриленд). Тогда два иезуитских священника провели обряд экзорцизма над 14-летним подростком из лютеранской семьи. Родители мальчика обратились к католикам после того, как врачи и психиатры признали себя бессильными.

Одержимость или болезнь?

Свидетели утверждали, что происходящее нельзя было объяснить логикой. Подросток, никогда не учивший латынь, вдруг говорил на этом языке, бросался предметами и мог двигать кровать усилием воли.

Каждый раз, когда священники произносили слова "Я изгоняю тебя", мальчик впадал в ярость — кричал, ругался, произносил латинские фразы, будто кто-то говорил через него. Один из священников уверял, что в комнате действительно происходили вещи, не поддающиеся разумному объяснению.

Из газет — в кино

Для Блэтти та статья стала отправной точкой. Позже писатель признавался, что не мог выкинуть эту историю из головы. Когда он учился в Джорджтаунском университете, где позже снимали сцены фильма, туда якобы привозили того самого подростка. Возможно, именно от студентов и преподавателей автор услышал подробности, которых не было в газетах.

Эти слухи и стали зерном, из которого вырос роман, а затем и фильм, сделавший Фридкина знаменитым. Он позже признавался: даже если история была выдумкой, в ней всё равно было достаточно правды, чтобы написать самую жуткую книгу XX века.

Что случилось с мальчиком

После обряда подростка поместили в госпиталь при иезуитском университете. Его имя так и не раскрыли — в архивах он проходит под псевдонимом Роланд До. Якобы после последнего ритуала состояние мальчика улучшилось, и врачи зафиксировали "чудесное выздоровление".

Газета The Washington Post до сих пор хранит оригинал той публикации. Исследователи десятилетиями спорят, что это было: психическое расстройство, религиозная истерия или реальное проявление потустороннего.

Почему фильм пугает до сих пор

Может быть, секрет "Изгоняющего дьявола" как раз в том, что его корни уходят в реальную жизнь. В отличие от современных ужастиков, фильм не просто пугает спецэффектами — он играет на нашем древнем страхе перед необъяснимым.

История мальчика из Мэриленда превратилась в символ борьбы веры и разума. И, возможно, именно поэтому спустя десятилетия зрители по-прежнему ощущают тот же холод, что и тогда, когда на экране звучит фраза: "основано на реальных событиях".