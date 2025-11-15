Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сода безопасно очищает нержавейку — рекомендации домашних экспертов
Выкопка и хранение луковиц для зимы: пошаговое руководство
Желатин ускоряет приготовление праздничного заливного
Подержанные Touareg I и Murano Z51 нередко приводят к дорогому обслуживанию
За последние 10 лет такого не было: в Германии растёт число банкротств — статистика
Боковая планка укрепляет стабильность корпуса — инструктор Лаура Уилсон
Новгородский метеорит назван фрагментом протопланеты — исследователи
Десять культовых ароматов для современного стиля выделили француженки
Обезболивающие не решают проблему с болью в мышцах после тренировок

Крики, молитвы и холод за окном: реальный случай 1949 года стал прообразом великого фильма ужасов

В основу фильма Изгоняющий дьявола легла реальная история
3:32
Кино

Фраза "основано на реальных событиях" давно потеряла вес. Её вставляют даже туда, где от правды осталась лишь пыль. Но с культовым хоррором "Изгоняющий дьявола" всё не так просто. За легендарными кадрами, демоническими криками и вращающимися головами действительно скрывается история, потрясшая Америку в конце 1940-х.

Тёмный силуэт
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тёмный силуэт

Как всё началось

Режиссёр Уильям Фридкин и писатель Уильям Питер Блэтти не выдумали историю полностью. Основа будущего фильма появилась в 1949 году, когда The Washington Post опубликовала статью под заголовком: "Священник спас мальчика, предположительно одержимого дьяволом".

Материал рассказывал о событиях, произошедших в городке Маунт-Райнер (штат Мэриленд). Тогда два иезуитских священника провели обряд экзорцизма над 14-летним подростком из лютеранской семьи. Родители мальчика обратились к католикам после того, как врачи и психиатры признали себя бессильными.

Одержимость или болезнь?

Свидетели утверждали, что происходящее нельзя было объяснить логикой. Подросток, никогда не учивший латынь, вдруг говорил на этом языке, бросался предметами и мог двигать кровать усилием воли.

Каждый раз, когда священники произносили слова "Я изгоняю тебя", мальчик впадал в ярость — кричал, ругался, произносил латинские фразы, будто кто-то говорил через него. Один из священников уверял, что в комнате действительно происходили вещи, не поддающиеся разумному объяснению.

Из газет — в кино

Для Блэтти та статья стала отправной точкой. Позже писатель признавался, что не мог выкинуть эту историю из головы. Когда он учился в Джорджтаунском университете, где позже снимали сцены фильма, туда якобы привозили того самого подростка. Возможно, именно от студентов и преподавателей автор услышал подробности, которых не было в газетах.

Эти слухи и стали зерном, из которого вырос роман, а затем и фильм, сделавший Фридкина знаменитым. Он позже признавался: даже если история была выдумкой, в ней всё равно было достаточно правды, чтобы написать самую жуткую книгу XX века.

Что случилось с мальчиком

После обряда подростка поместили в госпиталь при иезуитском университете. Его имя так и не раскрыли — в архивах он проходит под псевдонимом Роланд До. Якобы после последнего ритуала состояние мальчика улучшилось, и врачи зафиксировали "чудесное выздоровление".

Газета The Washington Post до сих пор хранит оригинал той публикации. Исследователи десятилетиями спорят, что это было: психическое расстройство, религиозная истерия или реальное проявление потустороннего.

Почему фильм пугает до сих пор

Может быть, секрет "Изгоняющего дьявола" как раз в том, что его корни уходят в реальную жизнь. В отличие от современных ужастиков, фильм не просто пугает спецэффектами — он играет на нашем древнем страхе перед необъяснимым.

История мальчика из Мэриленда превратилась в символ борьбы веры и разума. И, возможно, именно поэтому спустя десятилетия зрители по-прежнему ощущают тот же холод, что и тогда, когда на экране звучит фраза: "основано на реальных событиях".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Наука и техника
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Змеи используют кучи опавших листьев как укрытие — данные французских биологов
Домашние животные
Змеи используют кучи опавших листьев как укрытие — данные французских биологов
Популярное
Холодильник создаст гармонию холода и свежести: микроклимат поддержит один крошечный предмет

Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.

Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Океан заговорил голосом разума: учёные раскрыли язык существ, чья речь пугающе похожа на нашу
Владельцы умиляются, а кошка страдает: главная ошибка в холодный сезон
Свободная полоса за забором может стать вашей: вот как законно добавить участок к своим владениям
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Тёплая гавань для четвероногого друга: как утеплить будку, чтобы пёс легко пережил зиму
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям
Камень из космоса меняет траекторию как сумасшедший: 2024 YR4 играет с Землёй в опасный чёрный ящик
Камень из космоса меняет траекторию как сумасшедший: 2024 YR4 играет с Землёй в опасный чёрный ящик
Последние материалы
Сода безопасно очищает нержавейку — рекомендации домашних экспертов
Выкопка и хранение луковиц для зимы: пошаговое руководство
В основу фильма Изгоняющий дьявола легла реальная история
Желатин ускоряет приготовление праздничного заливного
Подержанные Touareg I и Murano Z51 нередко приводят к дорогому обслуживанию
За последние 10 лет такого не было: в Германии растёт число банкротств — статистика
Боковая планка укрепляет стабильность корпуса — инструктор Лаура Уилсон
Новгородский метеорит назван фрагментом протопланеты — исследователи
Десять культовых ароматов для современного стиля выделили француженки
Обезболивающие не решают проблему с болью в мышцах после тренировок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.