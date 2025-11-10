Шокирующие кадры на ТВ: как Ленин стал жертвой нового фальшивого искусства

На российском ТВ вдруг воскресла мода на глум, расцвет которой пришёлся на 90-е.

Были в нашей истории харизматичные люди, сумевшие перевернуть мир. Были. К ним можно относиться по-разному. Но если это — историческая личность, которую и сто лет спустя почитают многие из твоих соотечественников, будь любезен, воздержись от глума. Но нет, никак. Потому что историческая личность остаётся в истории, а ты — вряд ли. Ну, тогда надо, как говорится в подворотне, опустить. Заголить. В народе задрать подол, спустить штаны, раздеть, заголить всегда значило опозорить. А теперь это кому-то видится новой формой классовой борьбы. И заголяют.

В недавнем опусе "Мумия" производства телеканала "Спас" зрителям показали гениталии мёртвого Ленина. А в сериале "Хроники русской революции", закончившемся на днях, в канун праздника Октябрьской революции, так неуклюже заменённого праздником народного единства в честь мало кому помнящейся победы над поляками четыре века назад, Андрей Кончаловский продемонстрировал голый зад живого вождя — вернее, исполнителя его роли Евгения Ткачука.

Интересно, что, отмечая недавно свой юбилей, Никита Михалков рассказывал: снятый им фильм не получился, несмотря на отличную работу прекрасных артистов и опыт режиссёра, потому что, давая персонажам личные имена реально существовавших людей, режиссёр не смог взять на себя ответственность за их точное понимание — ответственность перед их потомками и историей в целом. Подобные мысли, как видно, его старшего брата и вовсе не тревожат.

Очевидно, авторы, заголяя покойника, были движимы желанием внушить к нему отвращение. Это как когда-то старшая девочка учила нас: влюбилась в мальчика безответно — представь его какающим в туалете, и любовь как рукой снимет. Не знаю, как с мальчиками, попробовать не пришлось, а вот с Лениным не вышло. Смотришь и ясно так видишь: а король-то голый! Только такими голыми "королями" оказались создатели кадров с голым вождём. Короли подворотни.