Семейные узы Очень странных дел: кто стал крёстным отцом дочери Милли Бобби Браун

1:02
Кино

Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун рассказала, кто из актёрского состава проекта стал крёстным отцом её дочери. Эту почётную роль исполнительница доверила Ноа Шнаппу, известному по роли Уилла Байерса.

Милли Бобби Браун
Фото: Instagram / milliebobbybrown by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Милли Бобби Браун

Шнапп поделился с Entertainment Tonight своими чувствами по поводу нового статуса. Он отметил, как поразительно наблюдать трансформацию коллеги от юной актрисы до жены и матери.

"Честно говоря, это величайшая радость", — признался Шнапп.

Актёр добавил, что испытывает гордость за Браун, наблюдая за её взрослением и новыми жизненными этапами.

Браун также отметила, что другие коллеги по съёмочной площадке также проявляют нежность к её ребёнку. Особой заботой девочку окружает Сэди Синк, исполнительница роли Макс.

Напомним, что Милли Бобби Браун и её супруг Джейк Бонджови стали родителями в августе, удочерив девочку.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
