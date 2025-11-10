Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Коппола продал остров: что случилось с легендарным режиссёром после провала Мегалополиса

Кино

Легендарный режиссёр Фрэнсис Форд Коппола продал частный остров в Белизе протяжённостью 13 километров. Сделка состоялась на сумму 1,8 миллиона долларов, сообщает The Hollywood Reporter.

Фрэнсис Форд Коппола
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Sun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фрэнсис Форд Коппола

Финансовые проблемы режиссёра связаны с провалом его последнего фильма "Мегалополис", производство которого обошлось в более чем 100 миллионов долларов. Значительную часть бюджета Коппола покрыл из личных средств, однако картина собрала в прокате всего 14,4 миллиона.

"Коппола очень опечален этим решением. Он любил проводить время на этом райском острове, это место было для него особенным", — заявил брокер Питер МакЛин из Corcoran Group.

Остров находился в собственности режиссёра несколько десятилетий, последние девять лет он сдавал его в аренду.

В декабре Коппола продолжит распродажу имущества, выставив на аукционе Phillips коллекцию из семи наручных часов. Как пояснил сам режиссёр, эти меры необходимы ему, чтобы "удержаться на плаву" после кассового провала своего амбициозного проекта.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
