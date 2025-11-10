Дочь Андрея Кончаловского впервые вышла замуж: кто стал её избранником и что известно о свадьбе

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

32-летняя Елена Кончаловская, дочь режиссёра Андрея Кончаловского от брака с Ириной Мартыновой, официально вышла замуж. Избранником писательницы и режиссёра стал оператор Олег Кольский.

Фото: instagram by личный аккаунт Елены Кончаловской в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Елена Кончаловская и Олег Кольский

Торжественная церемония состоялась в Дворце бракосочетания №1 Москвы в узком кругу друзей и родных. Невеста выбрала для важного события элегантный удлинённый жакет и брюки, жених был в классическом чёрном костюме.

После официальной части молодожёны и гости продолжили празднование в одном из столичных ресторанов. Это первый брак для Елены, которая родилась в Лондоне в 1993 году и сейчас активно развивает карьеру в творческой сфере.

Елена Кончаловская известна как креативный директор бара "Стрелка", автор двух книг и блогер. Её супруг Олег Кольский, 1994 года рождения, работает оператором.

Андрей Кончаловский, отец невесты, в настоящее время состоит в браке с Юлией Высоцкой и имеет семерых детей от разных браков.