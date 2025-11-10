Анна Азарова прервала молчание: вся правда о слухах про развод после 25 лет брака

Актриса Анна Азарова официально опровергла циркулирующие в СМИ слухи о проблемах в семейной жизни. Она категорически заявила об отсутствии каких-либо оснований для развода с супругом Павлом Башниным.
Азарова отметила в интервью WomanHit, что подобные спекуляции появляются регулярно, но не соответствуют действительности. Сами супруги относятся к ним с юмором, однако дети воспринимают такие публикации серьёзно.
"Нас разводили не раз… Но на самом деле — нет, мы никогда не расходились. Вообще никогда", — подчеркнула актриса.
Она добавила, что подросшие дети, читая подобные статьи, задаются вопросом о причинах появления ложной информации.
Пара состоит в отношениях уже 25 лет, воспитывая четверых детей. За это время им неоднократно приходилось сталкиваться с слухами о расставании, но, как подтверждает Азарова, ни о каком разрыве речи никогда не шло.
