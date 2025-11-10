Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запах, который выбирает вас: аромат раскрывает характер точнее любого психолога
Рагу из чечевицы с тыквой и беконом: всего 5 шагов к осеннему ужину, достойному ресторана
Уголовное дело возбуждено: Ларисе Долиной угрожают расправой из-за квартиры
Секреты восстановления от Регины Тодоренко: звезда впервые показала фигуру после третьих родов
На вид — свежая, на вкус — смертельная: под кожей рыбы скрывается наследие химической эпохи
Когда автомобиль становится произведением искусства: Alfa Romeo и Maserati объединили прошлое и будущее в одном проекте
Организм предупреждает заранее: эти четыре сигнала говорят, что сахар уже вышел из-под контроля
Окрас кошки решает всё: одна принесёт деньги, другая — любовь, а третья — только головную боль
Земля ест то, что мы выбрасываем: листья спасают сад, если их использовать с умом

Мистика на съёмках с Николасом Кейджем: что разозлило пчёл

Кино

Во время работы над фильмом "Сын плотник" — драмой о юности Иисуса Христа — съёмочную группу атаковал рой пчёл. Об этом сообщает издание Entertainment Weekly со ссылкой на участников проекта.

Николас Кейдж
Фото: flickr.com by nicolas genin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Николас Кейдж

Николас Кейдж, исполняющий роль Иосифа, сразу отверг возможные мистические трактовки случившегося. Актёр объяснил инцидент недостаточной подготовкой локации съёмочной группой.

"Это не было божественным вмешательством. Это была просто глупая разведка местоположения", — заявил Кейдж.

Он с иронией отметил, что пчёлы были правы, защищая свой улей от вторжения.

Режиссёр Лотфи Натан уточнил, что насекомых привлёк химикат, использовавшийся для обработки декораций. После обнаружения роя съёмки на этой локации пришлось прекратить.

Кейдж добавил, что несмотря на болезненные укусы, происшествие не повлияло на его веру, а лишь продемонстрировало человеческую неосмотрительность.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Домашние животные
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Тыква — королева осени: готовим пирог, который станет королем вашего стола
Еда и рецепты
Тыква — королева осени: готовим пирог, который станет королем вашего стола
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Наука и техника
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Популярное
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.

Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг Любовь Степушова К чему ведёт запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Последние материалы
Земля ест то, что мы выбрасываем: листья спасают сад, если их использовать с умом
Вечный питомец с ограниченным сроком годности: как ошибки ухода крадут у неё десятки лет жизни
Екатеринбург делает шаг в прошлое: как уикенд в Полевском возвращает к истокам Урала без затрат
Было бы любопытном посмотреть: почему Прохор Шаляпин не может увидеть своих родных детей
Этот рецепт превращает какао в магию: печенье, где хруст и нежность живут вместе
Рецепт больших продаж известен: американская сеть магазинов Target внедряет новые правила
Вкус истории: ученые создали уникальную базу данных, которая помогает изучить рацион древних людей
Жизнь Эдиты Пьехи за городом: откровения близких развеяли главные страхи поклонников
Блестит и не ржавеет, но губит металл рядом: почему крепёж из нержавейки опасен для авто
Мозг шлет ложный сигнал — тело отвечает икотой: как обмануть организм и восстановить дыхание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.