Мистика на съёмках с Николасом Кейджем: что разозлило пчёл

Во время работы над фильмом "Сын плотник" — драмой о юности Иисуса Христа — съёмочную группу атаковал рой пчёл. Об этом сообщает издание Entertainment Weekly со ссылкой на участников проекта.

Фото: flickr.com by nicolas genin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Николас Кейдж

Николас Кейдж, исполняющий роль Иосифа, сразу отверг возможные мистические трактовки случившегося. Актёр объяснил инцидент недостаточной подготовкой локации съёмочной группой.

"Это не было божественным вмешательством. Это была просто глупая разведка местоположения", — заявил Кейдж.

Он с иронией отметил, что пчёлы были правы, защищая свой улей от вторжения.

Режиссёр Лотфи Натан уточнил, что насекомых привлёк химикат, использовавшийся для обработки декораций. После обнаружения роя съёмки на этой локации пришлось прекратить.

Кейдж добавил, что несмотря на болезненные укусы, происшествие не повлияло на его веру, а лишь продемонстрировало человеческую неосмотрительность.