Болезнь звезды Жизни по вызову: как материнские установки изменили её восприятие себя

1:17
Кино

24-летняя актриса Василина Юсковец призналась в борьбе с дисморфофобией — психическим расстройством, искажающим восприятие собственной внешности.

Василина Юсковец
Фото: instagram by личный аккаунт Василины Юсковец в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Василина Юсковец

Несмотря на успешные роли привлекательных героинь в сериалах "Ивановы-Ивановы" и "Жизнь по вызову", звезда годами боролась с искажённым самовосприятием.

Юсковец объяснила, что видит в отражении "ужасные ноги, крупный нос, асимметрию лица", подчёркивая, что это именно медицинское расстройство, а не простые комплексы. Актриса прошла трёхлетний курс терапии прежде чем научилась контролировать проявления болезни.

"У моей мамы был немного нарциссический взгляд. Это когда родители воспринимают ребёнка как продолжение себя", — рассказала актриса в ток-шоу "Звёзды сошлись" на НТВ.

По её словам, мать с детства акцентировала внимание на необходимости худеть, что спровоцировало первые диеты в 10-летнем возрасте при нормальном весе.

Сейчас Юсковец прекратила регулярные сеансы психолога, освоив личные практики самоконтроля. Актриса пришла к пониманию, что родительские установки стали катализатором формирования расстройства, с которым ей пришлось бороться во взрослой жизни.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
