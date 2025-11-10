Болезнь звезды Жизни по вызову: как материнские установки изменили её восприятие себя

24-летняя актриса Василина Юсковец призналась в борьбе с дисморфофобией — психическим расстройством, искажающим восприятие собственной внешности.
Несмотря на успешные роли привлекательных героинь в сериалах "Ивановы-Ивановы" и "Жизнь по вызову", звезда годами боролась с искажённым самовосприятием.
Юсковец объяснила, что видит в отражении "ужасные ноги, крупный нос, асимметрию лица", подчёркивая, что это именно медицинское расстройство, а не простые комплексы. Актриса прошла трёхлетний курс терапии прежде чем научилась контролировать проявления болезни.
"У моей мамы был немного нарциссический взгляд. Это когда родители воспринимают ребёнка как продолжение себя", — рассказала актриса в ток-шоу "Звёзды сошлись" на НТВ.
По её словам, мать с детства акцентировала внимание на необходимости худеть, что спровоцировало первые диеты в 10-летнем возрасте при нормальном весе.
Сейчас Юсковец прекратила регулярные сеансы психолога, освоив личные практики самоконтроля. Актриса пришла к пониманию, что родительские установки стали катализатором формирования расстройства, с которым ей пришлось бороться во взрослой жизни.
Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.