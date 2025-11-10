Детектор лжи: Роберт Паттинсон честно ответил о желании вернуться в Сумерки

Роберт Паттинсон во время участия в шоу Variety "Детектор лжи" ответил на вопрос о возможном возвращении к франшизе "Сумерки". Актёра спросила его коллега по фильму "Умри, моя любовь" Дженнифер Лоуренс.
Паттинсон без колебаний подтвердил свою заинтересованность в таком проекте. Его ответ сопровождался шутливыми комментариями о желании конкурировать с молодыми актёрами.
"Мне нравится забирать работу у молодых актёров!" — пошутил Паттинсон, объясняя свою готовность снова играть 17-летнего персонажа.
Лоуренс выразила сомнение в серьёзности его намерений, однако детектор лжи зафиксировал правдивость ответа. Паттинсон исполнял роль вампира Эдварда Каллена в пяти фильмах саги, которые выходили с 2008 по 2012 год.
