Детектор лжи: Роберт Паттинсон честно ответил о желании вернуться в Сумерки

Кино

Роберт Паттинсон во время участия в шоу Variety "Детектор лжи" ответил на вопрос о возможном возвращении к франшизе "Сумерки". Актёра спросила его коллега по фильму "Умри, моя любовь" Дженнифер Лоуренс.

Фото: commons.wikimedia.org by Diana Ringo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Роберт Паттинсон

Паттинсон без колебаний подтвердил свою заинтересованность в таком проекте. Его ответ сопровождался шутливыми комментариями о желании конкурировать с молодыми актёрами.

"Мне нравится забирать работу у молодых актёров!" — пошутил Паттинсон, объясняя свою готовность снова играть 17-летнего персонажа.

Лоуренс выразила сомнение в серьёзности его намерений, однако детектор лжи зафиксировал правдивость ответа. Паттинсон исполнял роль вампира Эдварда Каллена в пяти фильмах саги, которые выходили с 2008 по 2012 год.