Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Голос родного человека — ловушка: мошенники научились подделывать даже эмоции
Одно слово — и дипломатический пожар: как фраза министра о Курилах поставила Токио в тупик
Тайна носков футболиста раскрыта: как Анна Седокова ответила на слухи о романе с женатым
Цветочный шок: одна ошибка осенью — и гортензия забудет, что такое весна
Шаляпин раскрыл тайны шоу-бизнеса: что артисты готовы продать за деньги
Тайна глубин Карибского моря: исследователи наткнулись на город, исчезнувший десятки тысяч лет назад
Стресс и его последствия для кожи: как предотвратить воспаления и сохранить здоровый вид
Покрышка выглядит новой, но уже опасна: как зимняя резина превращается в ловушку на льду
Шанс на счастливую жизнь: как уберечь ребенка от случайной профессии

Детектор лжи: Роберт Паттинсон честно ответил о желании вернуться в Сумерки

0:53
Кино

Роберт Паттинсон во время участия в шоу Variety "Детектор лжи" ответил на вопрос о возможном возвращении к франшизе "Сумерки". Актёра спросила его коллега по фильму "Умри, моя любовь" Дженнифер Лоуренс.

Роберт Паттинсон
Фото: commons.wikimedia.org by Diana Ringo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Роберт Паттинсон

Паттинсон без колебаний подтвердил свою заинтересованность в таком проекте. Его ответ сопровождался шутливыми комментариями о желании конкурировать с молодыми актёрами.

"Мне нравится забирать работу у молодых актёров!" — пошутил Паттинсон, объясняя свою готовность снова играть 17-летнего персонажа.

Лоуренс выразила сомнение в серьёзности его намерений, однако детектор лжи зафиксировал правдивость ответа. Паттинсон исполнял роль вампира Эдварда Каллена в пяти фильмах саги, которые выходили с 2008 по 2012 год.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Подкармливайте спатифиллум этим — и ваш цветок станет звездой любого интерьера
Садоводство, цветоводство
Подкармливайте спатифиллум этим — и ваш цветок станет звездой любого интерьера
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Домашние животные
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Популярное
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.

Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Красноармейский котёл станет началом конца для ВСУ Любовь Степушова К чему ведёт запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Последние материалы
RU.TV и RT в Сочи: как прошёл концерт-благодарность сотрудникам МВД
Работа 24/7 крадёт продвижение: три сигнала, которые вы посылаете начальству, сами того не замечая
Намечается суд с менеджером: почему бывшая жена Паши Техника с сыном осталась без денег
Ночь в Лиссабоне: в театре Модерн сыграют великую классику
Мы дышали одним воздухом с артистами — режиссёр Егор Кончаловский о спектакле В ожидании сердца Театра Всеволода Шиловского
Клоунесса и предатель: что Бородин ответил на попытки Собчак и Дудя* получить интервью
Стресс захватывает тело быстрее, чем мысли: простая дыхательная формула возвращает контроль за минуты
Три налога одним платежом до 1 декабря: имущество, земля, транспорт — что уже в уведомлении ФНС
Прорыв в изучении природы: новый спутник Icarus откроет новые возможности для изучения миграции животных
Раритет из кармана: почему обычные купюры из Петрозаводска оценили в целое состояние
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.