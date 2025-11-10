Дель Торо раскрыл тайну 30-летней дружбы с Кэмероном: первая встреча изменила всё

Мексиканский режиссёр Гильермо дель Торо в беседе с французским изданием Konbini подробно рассказал о своей дружбе с Джеймсом Кэмероном. Их знакомство произошло в начале 1990-х годов и быстро переросло в творческое братство.

Фото: commons.wikimedia.org by Kacy Bao, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гильермо дель Торо

Дель Торо признался, что их первая встреча сразу же превратилась в прочную связь. Режиссёры не только нашли общий язык, но и какое-то время проживали вместе, обмениваясь культурными открытиями.

"Мы стали братьями около 30 с чем-то лет назад. Мы сразу понравились друг другу. Я не знаю, почему я ему понравился. Но я знаю, почему он понравился мне: потому что он гений", — поделился дель Торо.

Именно в тот период они открыли друг другу мир аниме, обмениваясь культовыми работами.

Кэмерон сыграл важную роль в продвижении раннего проекта дель Торо — фильма "Хронос". Этот опыт научил мексиканского режиссёра ценности взаимной поддержки в кинематографе, и теперь он сам помогает начинающим кинематографистам.