Netflix ликует: Франкенштейн Гильермо дель Торо установил новый рекорд

Ожидаемая экранизация "Франкенштейна" от Гильермо дель Торо мгновенно захватила мировой рейтинг Netflix. Согласно данным агентства Flixpatrol, через 24 часа после премьеры 7 ноября фильм стал лидером просмотров в 81 стране, включая США, Францию и Бразилию.

Фото: flickr by Stock Catalog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Netflix

Столь мощный старт оттеснил на вторые позиции другой громкий проект — триллер Кэтрин Бигелоу "Дом из динамита". Колоссальный успех оправдывает вложения стримингового гиганта в амбициозную картину с бюджетом 120 миллионов долларов.

"Это великолепное произведение, мастерски выполненное с использованием классических спецэффектов и декораций", — отмечает издание Le Parisien, отражая единодушный восторг критиков.

Журналисты подчёркивают, что визуальная эстетика режиссёра оживила готическую драму, не нарушив целостность оригинала.

Новый взгляд делит повествование на две взаимосвязанные части, сосредотачиваясь на одержимом учёном и его творении. Роль монстра, исполненная Джейкобом Элорди, поражает не ужасом, а глубокой человечностью.

Теперь остаётся вопрос, сможет ли эта работа, ставшая для дель Торо воплощением давней мечты, удержать лидерство на длительной дистанции. Первые зрительские результаты позволяют смотреть на это с большим оптимизмом.