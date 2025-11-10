Встреча Роберто Де Ниро с Папой Франциском: почему это событие так важно для актёра

В Риме голливудская легенда Роберт Де Ниро был удостоен высшей городской награды — "Капитолийской волчицы". Церемония на Капитолии подчеркнула глубокие связи актёра с итальянскими корнями его семьи.

Фото: commons.wikimedia.org by Gabriel Hutchinson Photography, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Роберт Де Ниро

На следующий день визит приобрёл глубоко личный характер. Де Ниро и пятеро его спутников, включая детей, встретились с папой римским Франциском в Апостольском дворце. По информации Vatican News, беседа прошла в тёплой и радостной атмосфере.

"Это было очень особенное событие, особенно потому, что на встрече были двое моих детей", — поделился актёр с CNN, стараясь сдержать эмоции.

Он добавил, что его дочь передала понтифику карточку с именем его покойного внука Лео, скончавшегося два года назад.

Эта деталь придала встрече особый, сокровенный смысл. Для Де Ниро визит стал не просто формальностью, а моментом настоящего человеческого участия.

Таким образом, краткий визит актёра превратился в символический мост между двумя мирами — кинематографом и верой, оставив после себя не только официальные фотографии, но и глубокие личные переживания.